Les restaurateurs se réjouissent de l’assouplissement des mesures sanitaires

Le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé, mardi, des assouplissements aux mesures sanitaires qui entreront en vigueur le 15 novembre. La danse et le karaoké seront à nouveau permis dans les restaurants et les bars , et le registre des clients ne sera plus exigé. Cette nouvelle fait le bonheur des restaurateurs estriens à qui Radio-Canada a parlé.

Pour eux, ces allégements permettent d'espérer un temps des Fêtes plus normal que l'an dernier.

Le propriétaire de la Buvette du Centro Charles Picard-Duquette se questionnait sur l'utilité du registre, lui qui n'a jamais eu à l'utiliser depuis sa mise en place. Depuis un an, le registre, on le tient rigoureusement. Chaque fois qu’un client vient chez nous, ses informations sont prises, et jamais la santé publique n’a communiqué avec nous pour avoir accès à ce registre-là. On se pose la question : est-ce que vraiment, c’était nécessaire d’alourdir comme ça le processus quand déjà, plusieurs choses ont été alourdies?

Le directeur du Siboire dépôt Christophe Grenier-Darveau a aussi applaudi l'élimination du registre, alors que le restaurant se prépare à un mois de décembre occupé.

Vu qu’on attend vraiment beaucoup de groupes avec beaucoup de personnes dedans, ça va prendre beaucoup moins de temps à l’entrée. C’est une étape de moins à demander au monde de remplir ça. Il y a toujours le passeport vaccinal, donc ça va faire au moins ça de moins , s'exclame-t-il.

Les restaurants comme le Siboire se préparent à accueillir plus de clients pendant la saison des Fêtes. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Fini le masque en classe au secondaire

Le ministre de la Santé a aussi annoncé que dès le 15 novembre, des milliers d’élèves du secondaire n’auront plus à porter le masque en classe. Ils devront cependant garder le couvre-visage lors de leurs déplacements dans l'école et dans le transport scolaire.

Le syndicat qui représente les enseignants s'est montré soulagé par cette nouvelle.

Le retrait du masque facilite la communication, facilite aussi évidemment l’enseignement, donc l’apprentissage, la qualité de l’apprentissage des élèves. Une citation de :Richard Bergevin, président du syndicat de l'enseignement de l'Estrie

On améliore les services éducatifs quand on améliore la communication, donc c’est vraiment une bonne nouvelle pour nous , ajoute-t-il.

Le retrait du masque en classe ne concerne pas les jeunes du primaire, puisqu'ils ne peuvent pas encore être vaccinés.

Le vaccin obligatoire dans les remonte-pentes

Le gouvernement du Québec a également annoncé que le passeport vaccinal sera exigé dans les remonte-pentes de ski alpin cet hiver. Le masque sera aussi obligatoire dans les lieux publics fermés comme les chalets.

L’industrie du ski salue cette annonce, mais admet que le passeport vaccinal pourrait entraîner quelques maux de tête.

Plusieurs centres de ski indiquent notamment offrir de nombreuses activités sportives, qui ne nécessitent pas toutes d'utiliser les remontées mécaniques. Le passeport vaccinal ne serait par exemple pas obligatoire pour les amateurs de raquette.

Je vais commander des Tylenols, parce qu’il y a plus que le ski alpin qui est offert. On peut penser au fat bike, on peut penser à la raquette. Il y a toutes sortes d’autres activités, et il va falloir démêler les genres , déplore Yves Juneau, président-directeur général de l'Association des stations de ski du Québec.

On voudrait éviter à la clientèle d’avoir deux contrôles. Un aux remontées mécaniques, et un à l’accès des chalets, par exemple. On essaie de trouver la bonne solution qui permettrait à la clientèle d’effectuer un seul contrôle de passeport vaccinal sur le site , indique de son côté Jean-Michel Ryan, président-directeur général du Mont Sutton.

La directrice des ventes et du marketing d'Owl’s Head, Katrine Scott, estime quant à elle que la mesure n’aura pas trop d’impacts négatifs.

On s’attend à ce que la réponse soit positive au niveau de la présentation du passeport vaccinal. Ce sont des mesures qui sont mises en place, on les vit présentement, quotidiennement, dans différents endroits. On s’attend à ce que les clients répondent bien , conclut-elle.

Avec les informations de Marion Bérubé et de Thomas Deshaies