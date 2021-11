En octobre, les records de température dans l’Arctique ont été battus haut la main

De Resolute Bay à Old Crow, d’Iqaluit à Cambridge Bay, le mois d’octobre 2021 a apporté des températures qui ont battu de nombreux records dans le Grand Nord. Aussi loin que remontent les relevés des différentes stations météorologiques, jamais de telles températures moyennes n’avaient été enregistrées.

Les scientifiques s’accordent à dire que le Nord se réchauffe deux à trois fois plus vite que le reste du monde. C’est une information qui ressort souvent alors que la COP26 s'ouvre à Glasgow. Le mois d’octobre 2021 le confirme puisqu’il bat de nombreux records historiques dans la région.

Je pense que c’est assez phénoménal ce que l’on est en train de voir pour le mois d’octobre . Armel Castellan, météorologue de sensibilisation aux Alertes avec Environnement et changement climatique Canada, confirme que ce mois d’octobre a été vraiment très très chaud, pas juste pendant quelques jours, ni même une semaine ou deux, mais vraiment du début à la fin du mois d’octobre , dit-il.

Sur les 27 stations climatologiques que compte le Nunavut, et en un mois seulement, 135 records journaliers de températures maximum ont été enregistrés. Une situation inédite, d’autant plus que ces nouveaux records s’établissent au-delà de 5°C au-dessus de la moyenne historique pour plusieurs stations.

Le relevé météorologique le plus impressionnant a été enregistré à la station de Resolute Bay avec un mois d’octobre 9°C plus chaud que la moyenne. Un chiffre d’autant plus impressionnant lorsque l’on sait que les relevés sont effectués depuis 75 ans dans cette communauté. À Cambridge Bay, ce mois d’octobre 2021, supérieur de 7,9°C à la moyenne, obtient un triste record pour la station en 86 années d’existence.

Si dans l’ensemble, les températures du sud du Yukon n’ont rien à voir avec les records du reste du Grand Nord, les faibles précipitations enregistrées sont particulièrement impressionnantes.

Il s’est abattu sur la capitale yukonnaise, pluie et neige confondue, 9,1 mm de précipitation contre 23,2 mm en moyenne. L’écart est encore plus marqué pour Watson Lake qui n’a reçu que 17 % des précipitations moyennes passant de 37,7 mm à 7,2 mm, faisant du mois dernier le deuxième mois d’octobre le plus sec depuis le début des relevés météorologiques en 1939.