L’ÉNAM soulignera la carrière du marionnettiste Richard Bouchard le 15 décembre

Selon le communiqué envoyé aux médias, l’événement se tiendra en après-midi et en soirée à l’ ÉNAMÉcole nationale d’apprentissage par la marionnette et visera à parcourir les grands pans de la carrière de son directeur général et artistique par la présentation de courtes vidéos, de projections et d’articles de presse marquants ainsi que de documents concernant son approche globale en santé mentale, entre autres.

L’ ÉNAMÉcole nationale d’apprentissage par la marionnette vise la réintégration sociale d'adultes vivants avec des problèmes de santé mentale et ayant une contrainte sévère à l’emploi, en leur donnant un bon équilibre de vie.

C’est une grande fierté parce que ça marche et c’est ça qui compte. Ça marche et ça aide des gens. C’est une façon de prendre soin des gens en leur donnant des outils. Notre démarche est complètement pédagogique finalement. On amène les gens du point A au point B, et quand ils arrivent au point B, ils se sont retrouvés , a expliqué en entrevue à Radio-Canada Richard Bouchard à propos de sa démarche.

Richard Bouchard est un des membres fondateurs de l’ ÉNAMÉcole nationale d’apprentissage par la marionnette , tout comme du Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (FIAMS).

Le marionnettiste a récemment reçu une subvention de 2000 $ du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Elle lui a permis de participer aux célébrations du 40e anniversaire de l’Institut international de la marionnette (IIM), à Charleville-Mézières, en France, ainsi qu’à la 21e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes, du 17 septembre au 26 septembre, dans la même ville.

C’est d’ailleurs à cet endroit qu’il avait suivi un stage de trois mois en 1981.

Avec une entrevue de Johanie Bilodeau