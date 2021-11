Le Sénat américain confirme la nomination de David Cohen comme ambassadeur au Canada

Le président Biden avait officiellement annoncé en juillet qu'il avait porté son choix sur celui qui était depuis longtemps un candidat pressenti.

Cet avocat, lobbyiste et collecteur de fonds a notamment été conseiller principal et responsable de la diversité chez Comcast, le géant américain des communications.

Il n'a cependant aucune expérience diplomatique.

M. Cohen n'est néanmoins pas étranger aux milieux politiques : en plus d'avoir été le principal lobbyiste de Comcast, il a été pendant cinq ans le chef de cabinet du maire de Philadelphie, Ed Rendell, dans les années 1990.

Il a également accueilli le premier événement de collecte de fonds de la campagne présidentielle victorieuse de Joe Biden en 2020.

Lors de l'audition de confirmation de sa nomination devant le Comité sénatorial des affaires étrangères, en septembre, David Cohen a vanté les liens entre Washington et Ottawa et promis que, si sa nomination obtenait l'aval du Sénat, il chercherait à développer cette relation importante .

Après quatre années tumultueuses sous Donald Trump, la Maison-Blanche de Joe Biden avait, rapidement après le début de son mandat, envoyé le signal qu’elle voulait revigorer la relation canado-américaine.

David Cohen succédera à Kelly Knight Craft. Cette républicaine de longue date avait été nommée par Donald Trump en 2017 avant d'être mutée à l'ONU deux ans plus tard. Depuis, trois ambassadeurs par intérim se sont succédé à Ottawa.

Le feu vert donné à la nomination du prochain ambassadeur américain survient quelques jours avant la levée prévue des restrictions américaines sur les voyages non essentiels pour les personnes adéquatement vaccinées venant du Canada.

Plus de 400 000 personnes et plus de 1,6 milliard de dollars de marchandises traversaient quotidiennement les frontières entre les deux pays avant la pandémie.

Le dossier des achats de l'administration fédérale américaine, qui entend favoriser les entreprises américaines en vertu d'un Buy American Act renforcé, fera par ailleurs assurément partie des enjeux qui marqueront le début du mandat de M. Cohen.

L'ombre de Pékin

Lors de son audition devant le Sénat, David Cohen a aussi dit aux élus que l'administration Biden s'impatientait de connaître la politique à long terme d'Ottawa vis-à-vis de Pékin.

Nous attendons tous que le Canada publie le cadre de sa politique globale à l'égard de la Chine , avait-il déclaré aux élus, décrivant les ambitions du régime autocratique comme une menace existentielle pour les États-Unis.

Il a également indiqué qu'il s'engagerait dans des discussions pour s' assurer que les politiques du Canada reflètent ses paroles par rapport à Pékin.

Au cours des dernières années, la Chine s'était immiscée comme facteur de tension entre les deux États voisins. Pendant près de près de trois ans, le régime chinois a détenu de façon arbitraire les deux Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, une situation vue comme un geste de représailles après l'arrestation de la dirigeante de l'entreprise chinoise Huawei Meng Wanzhou par Ottawa en vertu d'un mandat américain.

À l'issue de cette longue saga, le département américain de la Justice a accepté un accord de poursuites différées pour Meng Wanzhou, qui était accusée d'avoir contourné les sanctions américaines contre l'Iran. Sa remise en liberté à Vancouver a été suivie dans les heures qui ont suivi par la libération des deux Canadiens.

Ottawa n'a pas encore officiellement annoncé s'il prévoyait empêcher l'utilisation des équipements Huawei dans le réseau 5G, en constante expansion au pays. Ses quatre partenaires de l'alliance du renseignement Five Eyes (États-Unis, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et Australie), eux, l'ont déjà fait.

Invoquant les risques d'espionnage, des élus américains, républicains autant que démocrates, ont déjà menacé le Canada de le priver d’informations stratégiques si celui-ci laisse le géant chinois contribuer à son réseau de télécommunication 5G.