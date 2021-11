Aucun transfert supplémentaire de patient n’est prévu en Saskatchewan

Les cas diminuent en Saskatchewan et l'aide de l'armée aurait permis de soulager le système de la santé.

Certains patients qui ont été soignés en Ontario sont aussi de retour en Saskatchewan. Un patient est revenu vendredi dernier et un autre est attendu mardi. En date de 2 novembre, il ne reste que 26 patients de la Saskatchewan dans des hôpitaux ontariens.

Toutefois, cette situation ne signifie pas un retour à la normale pour le système de santé, prévient la province.

Selon le directeur général de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA), Scott Livingstone, malgré l'aide de l'Ontario et du fédéral, la situation n'est pas tenable à long terme.

Le médecin hygiéniste en chef, le Dr Saqib Shahab, conseille la prudence et rappelle l'importance d’observer les mesures sanitaires.

Selon lui, c'est seulement de cette façon que la province continuera de connaître des baisses des cas actifs et que les travailleurs de la santé pourront jouir d’un répit.

Des chirurgies reportées

La province affirme par ailleurs que certaines chirurgies annulées ou reportées ne pourront être envisagées que lorsque la charge de travail diminuera aux soins intensifs.

Durant la 4e vague, plus de la moitié des chirurgies non urgentes ont tout de même été effectuées, a affirmé Scott Livingstone.

Ce dernier a donné plus de détails sur le délai de certaines chirurgies. Entre le 15 mai 2020 et le 9 octobre 2021, plus de 26 000 chirurgies non urgentes ont été reportées.

Toutefois, ce chiffre doit être contextualisé, nuance le directeur général de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan . Il indique que lorsque les programmes de chirurgies ont repris, après la troisième vague, « nous sommes revenus à près de 95 % des volumes pré-pandémiques ».

Les chirurgies orthopédiques font partie de celles qui sont le plus touchées par les reports, notamment pour les remplacements de hanches et de genoux.

Avec les informations de Katia St-Jean et Guy Quenneville