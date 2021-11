Marie-Josée Savard n’est pas assez visible selon ses adversaires

Mme Savard a pas fait d'annonce depuis jeudi passé , relève le chef de Québec forte et fière. Nous des annonces, des idées pour Québec, on en aurait encore pour un mois de campagne.

Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière Photo : Radio-Canada

Bruno Marchand assimile l’attitude de sa rivale à celle d’un coureur qui se mettrait à marcher avant d’avoir franchi le fil d’arrivée. Par respect pour les citoyens de Québec, on va proposer des choses jusqu'à samedi , promet Bruno Marchand.

Nous, on n’abandonne pas, ce ne sont pas des sondages qui nous font changer d'idée , renchérit Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec.

Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec Photo : Radio-Canada

Libre à elle de rester chez elle si c'est ce qu'elle désire. Moi au contraire, je pense que les citoyens veulent en entendre davantage. Une citation de :Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec

Loin de ralentir

On est loin de ralentir, bien au contraire , se défend Marie-Josée Savard. Après un blitz de points de presse, d’annonces et de débats, la candidate explique qu’elle souhaite seulement aller davantage à la rencontre des résidents de la capitale.

On a annoncé plus de 240 engagements, 25 comités, 20 points de presse, on continue à faire des [mêlées de presse] comme aujourd'hui, mais d'abord et avant tout, on l'a dit, on veut être sur le terrain.

Elle ajoute qu’elle consacre ses journées principalement à faire du porte-à-porte avec chacun des candidats de son équipe.

Pas de questions

De son côté, Jean-François Gosselin a refusé de répondre aux questions des journalistes lors de son point de presse, les reléguant plutôt à mercredi, date de l’ultimatum qu’il a lancé à ses adversaires en matière de transparence.

Le chef de Québec 21 a présenté ses nouveaux appuis en provenance du monde des affaires sans aborder aucun autre sujet, une attitude dénoncée par la chef de Transition Québec, Jackie Smith.

Dans un communiqué, elle dresse un parallèle avec l’ancien président américain Donald Trump. Jean-François Gosselin se décrédibilise de jour en jour. Une chance qu’il n’a pas un toupet et les cheveux orange, ce serait à s’y méprendre.