OC Transpo et le Service de police, des éléments clés du prochain budget d’Ottawa

Le plan de dépenses de la Ville d'Ottawa pour l'année prochaine sera présenté mercredi. Une grande partie de l'attention sera probablement portée sur les réunions d'ouverture et de clôture, durant lesquelles le Service de police d'Ottawa et OC Transpo dévoileront leurs budgets respectifs.

L'objectif d'une augmentation de l'impôt foncier de 3 % a déjà été fixé l'été dernier lorsque le conseil municipal a donné à son personnel des directives pour l'élaboration du projet de budget.

Le document, qui doit accorder quatre milliards de dollars pour les opérations à l'échelle de la ville, sera déposé lors d'une réunion du conseil municipal à 10 heures, entre les réunions budgétaires du Service de police d'Ottawa (SPO) et d'OC Transpo.

Le budget de la police sera examiné à 8 h 30. Dans les derniers mois, plusieurs intervenants se sont prononcés en faveur du gel du budget du SPOSanté publique Ontario et ont réclamé une éventuelle augmentation de 14 millions de dollars réorientée vers les services sociaux.

Plusieurs intervenants se sont prononcés en faveur du gel du budget du Service de police d'Ottawa (Archives). Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Le SPOService de police d'Ottawa a travaillé sur son budget toute l'année et a proposé trois scénarios. À la fin du mois de septembre, il a reçu l'approbation de la commission de services policiers pour élaborer un budget sans aucune augmentation pour 2022.

Toute dépense supplémentaire devra être soumise à une explication détaillée , et deux grands facteurs pourraient conduire le budget de 2022 à être plus élevé qu'en 2021 : l'inflation et l'augmentation des salaires en raison d'une nouvelle convention collective.

La pression de la pandémie toujours là

En ce qui concerne les dépenses globales de la Ville, les effets persistants de la pandémie continueront de peser sur le dernier budget du présent conseil municipal.

L'année en cours, et 2020 avant elle, a vu d'énormes coûts supplémentaires liés à la pandémie. À cela s'ajoute le fait que la Ville doit également gérer un système de transport en commun à faible fréquentation, continuer de vacciner les résidents et financer des refuges pour les sans-abri.

Toutes ces dépenses ont été principalement couvertes par les 200 millions de dollars provenant des niveaux supérieurs du gouvernement, à travers des programmes comme l'Accord sur la relance sécuritaire et le Fonds de secours pour les services sociaux.

Cependant, la pandémie de COVID-19 continue d'affecter la Ville au quotidien. Lorsqu'une première version du budget a été présentée au conseil cet été, on ne s'attendait pas à obtenir une quelconque aide fédérale et provinciale pour 2022.

On s'attendait plutôt à ce que la Ville se tourne vers ses réserves et trouve d'autres moyens d'atténuer les impacts financiers, puisque les municipalités de l'Ontario ne sont pas autorisées à enregistrer des déficits.

OC Transpo a particulièrement souffert de la pandémie (Archives). Photo : Radio-Canada / Andrew Lee

Le plus gros manque à gagner se situe chez OC Transpo. Le transport en commun a été très durement touché par la pandémie, car les passagers ont pour la plupart cessé de se rendre au travail en mars 2020.

Le budget de l'année dernière avait été conçu en prévoyant que le service continue de fonctionner comme d'habitude, malgré un achalandage à 70 % du niveau d'avant la pandémie en moyenne. Une projection loin d’être atteinte avec des recettes budgétaires bien en deçà des attentes.

En règle générale, la Ville augmente les tarifs du transport en commun de 2,5 % chaque année. La Municipalité a également l'intention d'augmenter la taxe de transit prélevée sur les factures d'impôt foncier jusqu'à 4,5 %.

Santé publique Ottawa doit aussi composer avec des dépenses supplémentaires liées à la pandémie, même si la majorité de son budget provient de la province (Archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Santé publique Ottawa prévoit également que la COVID affectera pour une troisième année consécutive son exercice financier. Les autorités de santé publique locales ont présenté, lundi, un budget préliminaire de 123 millions de dollars pour 2022, dont 48 millions de dollars correspondent à un financement ponctuel pour répondre à la pandémie. Aucun financement pour la troisième dose de vaccin contre la COVID-19 n’a été prévu, dans l’attente des plans du gouvernement de l'Ontario.

La Ville d'Ottawa finance 26 millions de dollars du budget de la santé publique, la province couvrant la majorité.

Le budget municipal 2022 devrait être adopté par le conseil municipal le 8 décembre.

Avec les informations de Kate Porter, CBC