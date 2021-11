Un parachutiste suspendu à une falaise secouru in extremis dans les Rocheuses

L’expression « ne tenir que par un fil » a maintenant une nouvelle signification pour le secouriste Jeremy Mackenzie, qui travaille au Service de sécurité publique de Kananaskis. Il a été extrêmement chanceux , explique-t-il.

Dimanche, un saut en parachute du haut du mont Rundle a bien failli se terminer tragiquement. Le parachute du premier sauteur ne s’est pas déployé correctement et l’homme s’est retrouvé projeté contre une paroi rocheuse.

Il a dégringolé sur longue distance avant que la toile s'agrippe miraculeusement à une partie saillante de la falaise, évitant à son propriétaire une chute de près de 400 mètres.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'endroit où le parachutiste était suspendu. Photo : Parcs Canada

Cette forme de saut extrême, appelée BASE jumping en anglais, consiste à se jeter dans le vide du haut d’un objet fixe, comme un édifice ou une montagne, plutôt que depuis un avion.

Il était suspendu à mi-chemin entre le sommet et le sol, explique Jeremy Mackenzie. Il était en douleur avec des fractures aux bras et aux jambes.

Au moment où il a été secouru, ses blessures étaient graves, mais il était dans un état stable et sa vie n’était pas en danger.

Le parachute s'est accroché à une saillie de la paroi. Photo : Courtoisie Parcs Canada

Heureusement, les vents étaient calmes ce jour-là, et le parachutiste était accompagné.

On savait les grandes lignes de l’incident et l’emplacement, alors on a immédiatement commencé à déployer nos équipes , explique Jeremy Mackenzie

Descente en rappel

Le parachutiste a rapidement été localisé par l’hélicoptère de recherche et sauvetage. L’équipe de secouristes a toutefois vite compris que le vent généré par le rotor de l'appareil pourrait s'engouffrer dans le parachute et faire tomber le sauteur.

L’hélicoptère s’est donc posé au sommet de la falaise. Les secouristes sont ensuite descendus en rappel jusqu’au parachutiste. Ils ont réussi à le faire descendre jusqu’à une corniche où ils ont finalement pu lui installer un harnais.

Les secouristes ont réussi à le descendre jusqu’à une corniche où ils ont pu lui enfiler un harnais. Photo : Jeremy Mackenzie/Kananaskis Public Safety

Le parachutiste a ensuite été héliporté jusqu’à l’Hôpital de Canmore puis au Centre hospitalier Foothills de Calgary.