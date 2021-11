La grève du secteur public inquiète des médecins

Les médecins s’inquiètent pour le système de santé de la province puisque la grève pourrait, selon eux, avoir des répercussions sur la santé des Néo-Brunswickois.

Michèle Michaud, médecin de famille et porte-parole de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, a dû annuler tous les rendez-vous prévus avec ses patients mardi après-midi parce qu'elle n’avait pas de personnel administratif pour l’aider avec les dossiers des patients.

Notre système de santé, nos services ont énormément été affectés pendant la pandémie , souligne-telle.

On est encore une fois affectés de la même façon que si on était en alerte rouge dans nos hôpitaux. Une citation de :Michèle Michaud, médecin de famille et porte-parole de la Société médicale du Nouveau-Brunswick

Michèle Michaud ajoute que la grève apporte encore des délais dans les services, tout comme une diminution de certains services.

On s’inquiète de l’impact de ces conflits-là sur nos Néo-Brunswickois , dit-elle.

Comme ses homologues, elle demande que le gouvernement et le syndicat retournent rapidement à la table de négociation pour trouver une entente et mettre un terme au conflit de travail.

Manifester malgré soi

Les travailleurs de la fonction publique et les employés du domaine de la santé disent comprendre qu’il s’agit d’une situation difficile, mais ils précisent que plusieurs d'entre eux ont été désignés comme essentiels et qu'ils restent donc en poste.

Don Daigle, un préposé aux bénéficiaires et membre de la section locale 1252 du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique a manifesté mardi après-midi à Fredericton.

Il souligne que lui, comme ses homologues, n’a pas envie d’être sur les piquets de grève. Tous veulent retourner au travail, mais pour cela, ils réclament des conditions qu’ils estiment équitables.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  De nombreux membres du SCFP ont manifesté mardi devant l'édifice de l'Assemblée législative à Fredericton pour dénoncer l'impasse dans les négociations avec le gouvernement provincial. Photo : Radio-Canada / Mikael Mayer

Don Daigle explique que tous les employés de la santé sont fatigués et déjà épuisés depuis bien avant la pandémie, et que la grève en ce moment exerce beaucoup de pression sur tous les employés des hôpitaux qui doivent rester en poste.

Ils sont vraiment limités en dedans. Ils font ce qu’ils peuvent. Je ne voudrais pas que le monde en dedans soit poussé au fond. Parce que dès qu’on recommence à travailler, on ne veut pas perdre du monde non plus parce qu’ils sont malades, qu’ils sont frustrés. On en a manqué, déjà. On ne peut pas en manquer plus. Il faut que ça finisse , lance-t-il.

Près de 10 000 travailleurs de la santé sont actuellement en grève, mais une grande partie d'entre eux sont désignés comme essentiels, et ils restent donc en poste.

Avec les informations de Sarah Déry