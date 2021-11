Un morceau de l’histoire de Saint-Jérôme menacé de démolition

Construite en 1939 avec une inspiration de la Nouvelle-Angleterre, cette maison a été tour à tour la résidence de la famille fondatrice puis le siège social de l'entreprise, jusqu'au rachat de l'usine par une société américaine en 2014. Elle est abandonnée depuis plusieurs années et a été l'objet de vandalisme. Son état s'est beaucoup détérioré.

Un avis de démolition a été apposé il y a quelques semaines sur la maison des Rolland, de même que sur une maison voisine. Cette dernière, beaucoup plus récente, a été construite en 1998 par et pour les retraités de l'usine avec l'aide de l'entreprise, ce qui est relativement rare.

L'esprit d'appartenance à la Rolland a continué à travers la maison , dit Carole Daoust, présidente de l'association des retraités, au sujet de cette maison où ont eu lieu des fêtes et des assemblées.

Le propriétaire des lieux, l'entreprise Medifice, veut démolir les deux bâtiments pour parachever la construction du Pôle santé, qui comprend un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , un complexe médical et un centre de services externes de l'hôpital de Saint-Jérôme. Le promoteur dit avoir tenté de trouver une nouvelle vocation aux deux maisons, sans succès.

Medifice était même prête à céder la maison de 1939 pour un dollar à un organisme qui aurait pu la restaurer et s'y installer.

La maison n'est plus viable [...] Notre objectif, c'est d'offrir le plus de services possible et, pour réaliser le projet, c'est nécessaire de pouvoir prendre toute l'emprise du site.

Une citation de :Frédérick Gariépy, associé et vice-président du développement de Medifice