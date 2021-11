De plus en plus d’entreprises se tournent vers l’aide de travailleurs immigrants

L'emploi d'immigrants est de plus en plus privilégié par les entreprises pour pallier le manque de main-d'œuvre. Certaines accueillent des travailleurs immigrants depuis plusieurs années, tandis que d'autres se lancent dans l'aventure pour la première fois.

L'entreprise Centre Camions Denis de Rimouski a choisi de faire appel à ces travailleurs pour la première fois cette année.

La direction s'est posé beaucoup de questions avant de se lancer puisqu'elle souhaitait bien accueillir ces employés.

Vers quelle nationalité est-ce qu’on se tourne par rapport à la capacité d’échange et de communication? Comment est-ce qu’on va faire pour trouver une compétence parce que nous, c’est une compétence technique? Comment on va faire pour l’évaluer à distance ou avoir un intermédiaire en qui on va avoir confiance pour faire la sélection? , se souvient la présidente du Centre de Camion Denis, Caroline Thuot.

Salem Belhadj Mustapha est employé au Centre Camion Denis. Il exerce le métier de mécanicien depuis 20 ans. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

L'entreprise a finalement fait appel à une firme extérieure pour faire venir un mécanicien de Tunisie, Salem Belhadj Mustapha. Il a fallu un an de démarches pour l'employeur et surmonter de nombreux défis notamment pour trouver un logement pour son nouvel employé ou pour lui ouvrir un compte bancaire.

Salem Belhadj Mustapha est arrivé en juin.

J'ai travaillé presque 18 ans à Tunis et je suis arrivé au bout. Il n'y avait plus rien de nouveau, et je pensais aussi à mes enfants [pour] qu'ils étudient ici. Une citation de :Salem Belhadj Mustapha, mécanicien au Centre Camions Denis

La présidente du Centre de Camion Denis, Caroline Thuot, explique que l'employeur doit assumer ces premières démarches et se porter garant, en quelque sorte, de la personne qui viendra travailler chez lui.

Elle donne comme exemple le fait que c'est l'employeur qui doive rencontrer le locateur du logement qu'occupera le travailleur et qui doit trouver un mode de transport pour son nouvel employé.

Caroline Thuot est présidente du Centre Camion Denis. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Des organismes communautaires comme Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent ont mis en place un programme d'appui à la collectivité avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec pour faire en sorte que l'intégration des travailleurs se fasse plus facilement, notamment en organisant des ateliers en milieu de travail.

Avant, c’était surtout à la pièce. Les gens viennent nous voir au besoin, mais maintenant, on a des cas concrets de 5-6-10-20 personnes à la fois qu’on va chercher à l’extérieur pour aider la main-d’œuvre ici , ajoute la directrice générale Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent, Caroline Houle.

Camion Denis accueillera un travailleur du Maroc d'ici quelques jours. Deux à quatre employés immigrants arriveront dans les deux prochaines années.

D'après un reportage de Fabienne Tercaefs