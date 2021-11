Entente entre Montfort et Wabano pour améliorer les soins aux populations autochtones

L’établissement de santé franco-ontarien a entériné une entente avec le Centre Wabano, lundi, afin d’améliorer ses services et de mieux répondre aux besoins des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis en matière de soins de santé.

L’intention de l'hôpital, c'est de marcher de façon collaborative. C’était très important pour nous de bâtir une relation avec Wabano, [de] nous assurer d’être guidés par eux sur ce qui fonctionne bien - parce qu’il y a des choses qui fonctionnent bien - et ce qui fonctionne moins bien. De savoir où on devrait mettre nos énergies et comment procéder , explique le Dr Bernard Leduc, président-directeur général de l’Hôpital Montfort, en entrevue avec Radio-Canada.

La relation entre les deux institutions n’est pas nouvelle, dit-il, expliquant qu’une collaboration a déjà eu lieu lors du projet de rénovation du Centre Wabano afin que Montfort héberge sa clinique de maternité et de soins aux nouveau-nés.

L’entente conclue en début de semaine doit permettre d’officialiser ce rapprochement et surtout d’offrir de meilleurs services et soins aux communautés autochtones.

Une expérience négative des hôpitaux

Des problèmes d’accueil, de coordination, d’ouverture à la culture autochtone font partie des problèmes rencontrés, selon le PDGprésident-directeur général de l’Hôpital Montfort.

Au cours des deux dernières décennies, les autochtones de la ville nous ont régulièrement fait part de leurs expériences négatives avec les hôpitaux , explique Allison Fisher, directrice exécutive du Centre Wabano, par voie de communiqué. La lutte contre le racisme et la discrimination dans les hôpitaux doit être une priorité et doit émaner des dirigeants. Il doit s'agir d'un engagement et d'une action. Plus important encore, les autochtones doivent recevoir des soins empreints de gentillesse et de compétence.

Allison Fisher, directrice exécutive du Centre Wabano (Archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Une analyse que reconnaît le Dr Leduc.

Ce serait faire l'autruche de dire qu'il n'y a aucun problème de racisme. [...] L’Hôpital Montfort [n'est] pas différent des autres. C'est avec cette approche très consciente et lucide qu'on a entrepris plusieurs démarches à l'hôpital dans la quête d'être plus inclusif et équitable, puis d'améliorer notre livraison de services, en reconnaissant qu’il y a des enjeux définitifs de racisme qui ont été institutionnalisés. [...] Et dans cette démarche-là, on veut être accompagnés par la communauté.

Sensibiliser le personnel

Parmi les mesures proposées, il s’agira donc d’identifier mutuellement les lacunes dans l'accès aux services de santé de la population autochtone de la région d'Ottawa, de fournir un mécanisme permettant aux deux parties de discuter et d'aborder les problèmes rencontrés et de reconnaître, respecter et aborder les besoins et les indicateurs de santé distincts de la population autochtone, tels que la santé mentale, le suicide, les dépendances, les problèmes de santé des bébés et des enfants, les maladies chroniques et la disponibilité de services de santé appropriés , soulignent les deux institutions dans un communiqué.

L'Hôpital Montfort, à Ottawa (Archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Concrètement, le PDGprésident-directeur général de l’Hôpital Montfort indique notamment qu’une formation sur l'aspect culturel et l'aspect sécurité vis-à-vis des soins aux Premières Nations, Inuits et Métis a déjà été donnée à quelque 150 employés de l’institution de santé.

L’Hôpital Montfort a également introduit certaines pratiques autochtones à l'hôpital, comme le smudging, et des éléments pour être réceptif lorsque les patients désirent introduire ou être entourés de leur côté culturel .

On travaille à avoir des coordinateurs, à embaucher des gens de Wabano pour faire [la] liaison entre la clinique, leur communauté et nos services , dit le PDGprésident-directeur général de l'Hôpital Montfort.

Créer le changement

À terme, l’Hôpital Montfort et le Centre Wabano espèrent créer un système de soins de santé plus équitable et inclusif en comblant les écarts dans les résultats sociaux et sanitaires de la population autochtone .

Travailler avec un centre qui compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des soins de santé et de lutte contre la pauvreté et pour le bien-être des communautés inuites, métisses et des Premières Nations d'Ottawa, doit permettre de passer outre certains défis, poursuit le Dr Leduc.

Le président-directeur général de l'Hôpital Montfort, Dr Bernard Leduc (Archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

À cause des traumatismes passés, la population autochtone n'a pas tendance à s'identifier. Donc nous n’avons aucune façon de savoir quel pourcentage de la clientèle à l'hôpital provient des Premières Nations, des Inuits ou des Métis. Deuxièmement, [ces populations] n'ont pas non plus le réflexe de se plaindre ouvertement, parce qu’elles ont peur des conséquences que cela pourrait avoir sur leurs soins. Donc le mécanisme qu'on a présentement pour le suivi des plaintes - parce qu’on voit une plainte comme étant une opportunité d'amélioration - et qui nous permet d'aller en profondeur [et de] faire les modifications qui s'imposent, [ne fonctionne pas avec ces populations] , explique-t-il.

Afin de marquer cette entente, une peinture de l'artiste Mohawk, Lee Claremont, intitulée New Beginnings a été remise à l’Hôpital Montfort et sera affichée au Centre familial de naissance.

Nous signons cet accord en espérant qu'il sera l'élément déclencheur pour créer le changement , a souligné Mme Fisher dans sa déclaration.

