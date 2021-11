Accueil mitigé, à Ottawa, après l’annonce de la hausse du salaire minimum à 15 $

Le propriétaire du restaurant Bobby’s Table, Robert LeBlanc, s’attend à devoir se passer de faire de nouvelles embauches pour un certain temps. On ne peut pas se le permettre , résume-t-il.

Il souligne que le prix de nombreux aliments a augmenté, ce qui fait déjà grimper les dépenses des restaurateurs comme lui.

L’huile qu’on utilise pour la friteuse, on payait 19 $ et maintenant, on paye 56 $ , donne-t-il en exemple.

D’un autre côté, il dit soutenir l’idée que le salaire minimum passe à 15 $ l’heure en janvier - une hausse qu’il juge modeste - et il espère que cela aidera à la rétention d’employés.

La directrice générale du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale (RGA), Lise Sarazin, estime aussi que la hausse pourrait attirer de nouveaux employés, ce qui est souhaitable dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre.

Par contre, c'est une grosse augmentation pour les restaurateurs qui, surtout, ne fonctionnent pas à pleine capacité , ajoute-t-elle toutefois.

Lise Sarrazin, directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

La facture aux clients?

De récents assouplissements aux règles sanitaires font en sorte que les restaurants n’ont plus à limiter le nombre de clients qu’ils peuvent accueillir, mais Mme Sarazin affirme que le manque de personnel empêche les propriétaires de salles à manger de fonctionner à plein régime.

Ce n'est donc pas évident pour la restauration [et aussi] tout le domaine hôtelier, parce qu’il y a quelqu'un qui va devoir payer la note. Ça va être le client qui va se taper cette augmentation, aussi.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) prévient aussi que le consommateur fera face à une hausse des prix. Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales pour l’organisation, signale que la hausse de l’inflation a déjà cet effet.

À son avis, la hausse du salaire minimum portera un coup dur pour les petites et moyennes entreprises (PME) de l’Ontario qui peinent déjà à se relever des contrecoups financiers de la pandémie.

C'est une décision qui arrive au plus mauvais moment possible et c'est une décision qui n'aurait pas dû être prise , tranche-t-il.

Jasmin Guénette souhaite que le gouvernement de Doug Ford revienne sur sa décision et attende plus tard avant de procéder à l'augmentation. Selon la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante , seulement 37 % des PMEpetite et moyenne entreprise ontariennes connaissent un retour à la normale dans leurs chiffres de ventes.

Les revenus ne sont pas au rendez-vous pour un très grand nombre de PMEpetite et moyenne entreprise . Elles ne peuvent pas supporter une hausse du salaire minimum , estime-t-il.

Québec emboîtera-t-il le pas?

Le salaire minimum est actuellement de 14,35 $ l'heure en Ontario. Il est de 12,55 $ pour les employés de bars et de restaurants ayant un permis d’alcool, et qui reçoivent du pourboire. Le taux horaire passera aussi à 15 $ pour ces derniers.

Au Québec, le salaire minimum se situe à 13,50 $ l’heure. Le ministre québécois du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a dit en entrevue à l’émission Midi Info qu’il n’excluait pas de procéder aussi à une hausse à 15 $. Il a qualifié d’intéressante la décision de l’Ontario d’aller de l’avant.

En attendant une éventuelle augmentation au Québec, certains intervenants dans le milieu des affaires estiment que des employés de Gatineau pourraient être tentés d’aller travailler sur la rive ontarienne, à Ottawa, où le salaire minimum sera plus élevé à compter du 1er janvier.

Chose certaine, une éventuelle hausse du salaire minimum au Québec s’ajoutera aux nombreux défis auxquels les entrepreneurs font déjà face, croit Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau.

Pour des entreprises qui travaillent avec de faibles marges de profit combinées à l’augmentation du coût des matières premières et à la fin de la majorité des programmes gouvernementaux [déployés en raison de la COVID-19], [...] c’est un cocktail quand même assez négatif.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka, de Stéphane Leclerc et de Rosalie Sinclair