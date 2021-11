Mèmes irrespectueux : trois policiers de Lethbridge plaident coupables d’inconduite

Les accusations portaient sur « une conduite répréhensible, de l’insubordination et un manquement au devoir », selon un communiqué du Service de police de Lethbridge (LPS).

Deux autres policiers accusés ont indiqué qu’ils avaient l’intention de démissionner. Les procédures les concernant ont donc été ajournées jusqu’au 3 février 2022.

Selon le LPSService de police de Lethbridge , des mèmes Internet circulaient entre ces cinq agents dans un message de groupe en 2018. Les trois agents qui ont plaidé coupables ont reconnu dans une déclaration commune que ces images étaient profanes, injurieuses et insultantes et ciblaient la direction du Service de police de Lethbridge, d’autres agents et la société en général .

Selon les sources de CBCCanadian Broadcasting Corporation , les mèmes ciblaient notamment la députée néo-démocrate Shannon Phillips, qui a également été surveillée sans autorisation par des agents du LPSService de police de Lethbridge .

Celle-ci a dénoncé le manque de transparence du processus, affirmant que la police municipale de Lethbridge refusait de lui donner accès aux documents et images qui la concerneraient.

Il est dans l’intérêt public d’avoir un processus transparent qui restaure la confiance du public , a-t-elle écrit lundi sur Twitter, avant que les trois policiers ne plaident coupables.

La police de Lethbridge affirme qu’elle ne peut faire de commentaire sur l’affaire pour l’instant.

Les audiences sur la peine à la mi-décembre

Les audiences de détermination de la peine auront lieu à la mi-décembre, selon le LPSService de police de Lethbridge . Un des trois agents a aussi plaidé non coupable à un chef d’accusation de conduite répréhensible, ce qui sera aussi examiné lors d’une audience disciplinaire.

Une enquête indépendante avait recommandé que les deux autres agents qui ont plaidé coupables soient rétrogradés pour une année. La décision à ce sujet sera rendue publique le 16 décembre.