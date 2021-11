André-Philippe Gagnon revient sur scène avec un nouveau spectacle

Le spectacle Monsieur tout le monde a pris son envol depuis le printemps dernier. La tournée se poursuit à La Baie – Saguenay le 5 novembre, puis sillonnera le Québec de Thetford Mines à Baie-Comeau en passant par Montréal et Québec.

Après une longue absence sur la scène au Québec, j'ai hâte de retrouver mon premier public qui m’encourage dans ma carrière depuis plus de 35 ans , souligne André-Philippe Gagnon par voie de communiqué.

Dans ce spectacle qui se veut plus intime, André-Philippe Gagnon promet des imitations inédites et un voyage musical des années 80 à aujourd’hui.

On pourra l’entendre transformer sa voix pour emprunter celle de Robert Charlebois, d’Hubert Lenoir, de Patrice Michaud, de Michel Louvain, ou encore de Tire le coyote. Les artistes internationaux comme David Bowie, Mick Jagger, Pharrell Williams, Black Eyed Peas, Julien Clerc, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday et Francis Cabrel figurent aussi à son répertoire.

En mars dernier, André-Philippe Gagnon donnait un exemple de ses nouvelles imitations dans une vidéo. Sur l’air de la chanson de Luc Plamondon Le blues du businessman, il chantait Le blues du showman, alors que la pandémie confinait les artistes à offrir des spectacles virtuels.

L’homme aux 100 voix

Outre sa popularité au Québec, André-Philippe Gagnon a aussi fait sa marque tant aux États-Unis qu’en Europe pour la qualité de ses imitations et le nombre de personnes qu’il imite.

Le 13 novembre 1985, il était le premier Québécois à être invité au Tonight Show de Johnny Carson. Il a interprété la chanson We Are the World, dans laquelle il imitait Lionel Richie, Stevie Wonder, Diana Ross, Michael Jackson et Bruce Springsteen. Une prestation qui avait fait le tour du monde.