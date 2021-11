Les réservations ne seront donc plus requises par les clients, mais le passeport vaccinal sera exigé et le port du masque sera nécessaire à l’intérieur des télécabines fermées, ce qui n'est pas présent dans la région, et des chalets.

Les centres de ski ne pouvaient accueillir que la moitié de leur clientèle l'an dernier. Au Valinouët, ça s'est traduit par des pertes de dizaines de milliers de dollars. Cet hiver, les stations de ski fonctionneront à pleine capacité.

Je pense que c'est un beau compromis pour pouvoir effectivement opérer à 100 % puis ne pas avoir à refuser de la clientèle comme on l'a fait l'an passé a mentionné le directeur des communications du Valinouët, Stéphane Leblond.

La station de ski de Saint-David-de-Falardeau a perdu des dizaines de milliers de dollars l’an dernier en raison des restrictions sanitaires.

Au centre de ski du Mont-Fortin, à Jonquière, les détenteurs d’abonnement saisonnier n’auront qu’à montrer leur code QR une seule fois, et ce, lors de leur première visite.

Quiconque achète un billet de saison au moment de récupérer sa passe avec photo devra à ce moment-là présenter son passeport vaccinal et une fois que c'est fait, puisque la passe de la saison vous a été remise, bien on a scanné le passeport. Il n’y aura pas besoin de le remontrer à chaque fois que vous venez skier. Par contre, dans le cas des billets journaliers, là oui, il va falloir montrer le passeport vaccinal à chaque achat de billet , a expliqué Dominic Arseneau, porte-parole de la Ville de Saguenay qui gère l’endroit.

Avec les informations de Mireille Chayer