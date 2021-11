Les candidats à la mairie de Matane s’affrontent

Annie Veillette, Eddy Métivier et Steven Grant, les trois candidats en lice pour succéder au maire sortant Jérôme Landry, y ont participé.

Piscine et salle de spectacle

Eddy Métivier promet de défendre le projet de complexe aquatique. Le projet peut être dispendieux, mais le devoir du maire c'est de se battre auprès de différents paliers gouvernementaux pour qu'on ait une aide financière .

Eddy Métivier privilégie la constitution d'un budget pour cogner à la porte des gouvernements, plutôt que de couper dans les dépenses comme le propose Steven Grant qui vise « l'assainissement des dépenses municipales ». Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Annie Veillette prône la même orientation. D'après elle, réviser le projet actuel allongerait les délais de réalisation.

Favorable aussi à l'aménagement d'une salle de spectacle au centre-ville, la candidate souhaite également travailler sur un accès plus large à la culture, citant l'exemple de l'exposition en plein air sur la promenade des Capitaines, plus accessible pour les familles qu'un musée.

Si les deux ex-conseillers municipaux s'accordent sur plusieurs points qui touchent le développement culturel et sportif de la ville, l'ancien employé municipal Steven Grant n'a qu'un leitmotiv : assainir les dépenses municipales.

Pour Steven Grant, la nouvelle salle de spectacle n'est pas sa priorité. Le candidat souhaite d'abord faire le ménage dans les dépenses de la ville et ne veut pas systématiquement compter sur les subventions des gouvernements pour réaliser un projet.

Faire de Matane une ville attractive

Fière de sa formation en développement régional, Annie Veillette mise sur la dynamisation du centre-ville à travers un aménagement qui encouragerait la mobilité durable mais aussi l'organisation d'activités familiales.

La candidate regrette l'abandon du comité du centre-ville mais cherche un plan pour mobiliser commerçants et citoyens. Après la pandémie, fait-elle valoir, on a besoin d'avoir des occasions d'être ensemble et de profiter de notre centre-ville.

La candidate de 27 ans regrette l'abandon du comité du centre-ville mais cherche un plan pour mobiliser commerçants et citoyens pour dynamiser l'espace urbain. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Eddy Métivier, retraité en ingénierie, est convaincu qu'il faut miser sur le développement économique pour attirer des familles. Mon but, c'est de m'asseoir avec Développement économique Matanie, la Chambre de commerce, FIDELFonds d’innovation et de développement économique local de La Matanie , et de trouver des solutions pour stimuler et ramener des jobs a Matane, c'est le début de tout , insiste-t-il.

De plus, ce père de quatre grands enfants estime que la sécurité est une carte majeure à jouer pour attirer les familles.

Enfin, Steven Grant mise sur la réduction de taxes pour aider nos entreprises à grossir et offrir plus d'emplois . Il juge que cela rendra la ville plus attrayante auprès des jeunes générations.

L'avenir du parc des maisons mobiles

La question d'une citoyenne, présente au débat, a remis sur la table l'avenir du parc des maisons mobiles qui pourrait être acheté par un promoteur extérieur.

Interpellé le premier, Steven Grant a répondu sans réserve que cette décision n'avait pas de logique. Je suis d'accord avec la madame, si je suis élu le 7 novembre, vous n'entendrez plus jamais parler de vente de terrain , a assuré le candidats.

Ses deux concurrents, deux ex-conseillers, se sont montrés plus mesurés.

Annie Veillette s'est étonnée de la proposition de la bouche de M. Grant. Pour que ça vaille la peine, note-t-elle, il faut qu'une majorité de citoyens se montrent intéressés .

Eddy Métivier a préféré rappeler que la décision sera prise par le nouveau conseil municipal en tenant compte de la position de l'ensemble des propriétaires de roulottes.

Selon lui, la position de son adversaire ne devrait pas faire l'objet d'une promesse sans une analyse des impacts pour les citoyens et la municipalité.