18 ans et candidat au conseil municipal de Sainte-Clothilde-de-Horton

Sainte-Clotilde, c'est un village intergénérationnel. Il y a autant de personnes âgées que de jeunes. On essaie d'amener ici de nouveaux résidents, et je me suis dit : "J'aime ça, pourquoi ne pas développer quelque chose que j'aime?"

Du nouveau, ça ne peut pas faire de mal. Une citation de :Zachary Lahaie, candidat au poste 4

Même face à des adversaires plus vieux, le candidat semble recevoir un accueil favorable des électeurs dans la petite communauté d'environ 1600 résidents.

Les personnes semblent ouvertes à ce qu'un jeune se présente au conseil, puisque ça amène de la jeunesse , souligne Zachary Lahaie.

La jeunesse en politique je la trouve vivante et c'est ça la beauté de la chose, souligne Audrey Benoît, résidente de la municipalité. C'est la vitalité. J'espère qu'il va y en avoir plus de jeunes qui vont faire comme Zachary parce que c'est inspirant.

Plusieurs citoyens estiment que le jeune a le profil de l'emploi. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Pour Malorie Richard, une amie d'enfance, il n'y a pas doute : Zachary a le profil de l'emploi. Elle croit qu'il pourrait même avoir un impact positif pour l'ensemble des jeunes de la communauté.

Il va peut-être inciter des jeunes à se présenter et ça va être plus représentatif de la municipalité, parce que ce n’est pas vrai qu'il y a seulement des 50 ans et plus ici , soutient-elle.

Il y a des jeunes comme moi et comme lui, et se faire entendre, ce serait pertinent! Une citation de :Malorie Richard, amie d'enfance de Zachary Lahaie

Qu'importe l'âge, les idées doivent primer, estime pour sa part Paul-Émile Lupien.

Zachary ce n’est pas quelqu'un qui a tendance à penser comme tout le monde avant de se faire sa propre idée et ça, j'aime ça!

Le jeune homme a d'ailleurs déjà commencé à travailler sur son premier dossier, en prévision de son élection.

La route 122, ça roule trop vite et c'est dangereux pour les jeunes. Il y en a plein qui traverse pour aller à l'école à pied, et j'en connais qui se sont fait frapper. Alors, pourquoi ne pas rendre ça plus sécuritaire? questionne-t-il.

Le jeune homme saura le 7 novembre s'il pourra proposer ses idées au conseil municipal. Il s'oppose par ailleurs à Richard Gélinas, Myriam Gendron et Alexandre Pellerin, après avoir retiré sa candidature au poste 6, où Manuel Bournival a été élu sans opposition.

Avec les informations de Jean-François Dumas