Les taux de vaccination chez les Canadiens d’origine d’Europe de l’Est inquiètent

À l'approche de la date limite à laquelle les travailleurs des établissements de soins de longue durée de l'Ontario doivent prouver qu'ils sont vaccinés contre la COVID-19, les foyers desservant la communauté ukraino-canadienne sont parmi ceux qui affichent les taux les plus élevés de personnel non vacciné.

Cette situation s'inscrit dans une tendance plus large qui suscite des inquiétudes dans les hôpitaux et chez les responsables de la santé publique : le taux de vaccination des personnes d'origine est-européenne est faible.

Selon les dernières données provinciales disponibles, 26 % du personnel de l'Ukrainian Canadian Care Centre et de l'Ivan Franko Homes, tous deux situés à Etobicoke, n'étaient pas complètement vaccinés le mois dernier. Il s’agit de plus du double de la moyenne provinciale dans le secteur des soins de longue durée.

Selon les données communiquées par le ministère des Soins de longue durée au début du mois d'octobre, ces foyers se classent parmi les 10 premiers établissements de soins de longue durée de l'Ontario pour la proportion la plus élevée d'employés non vaccinés.

CBC News a demandé à la direction des deux foyers de fournir des statistiques mises à jour, mais ils n’avaient pas répondu à la demande, lundi.

Le personnel de tous les foyers de soins de longue durée de l'Ontario doit prouver d'ici le 15 novembre qu'il est entièrement vacciné contre la COVID-19 ou qu'il bénéficie d'une exemption médicale valide, faute de quoi il lui sera interdit de travailler dans ces établissements.

Les foyers desservant les communautés lituanienne et polonaise affichent aussi certains des taux les plus élevés de personnel non vacciné dans la province. L'un de ces foyers, le Copernicus Lodge, situé dans le quartier de Roncesvalles à Toronto, a dû suspendre 36 % de son personnel lorsqu'il a imposé sa propre règle de vaccination obligatoire le mois dernier.

Bien que les unités de santé publique ne suivent pas les statistiques de vaccination contre la COVID-19 spécifiquement chez les personnes d'origine est-européenne, les médecins constatent des signes d'inquiétude dans les salles d'urgence.

Nous avons certainement observé une tendance, surtout à l'hôpital et dans notre travail clinique , a déclaré le Dr Sumon Chakrabarti, spécialiste des maladies infectieuses et chargé de cours à l'Université de Toronto, qui exerce à Mississauga.

De nombreuses personnes proviennent de la communauté de l'Europe de l'Est, notamment d'Ukraine, de Pologne, de l'ex-Yougoslavie et de Russie , a déclaré le Dr Chakrabarti en entrevue.

Le Dr Sumon Chakrabarti affirme avoir entendu plusieurs anecdotes qui pourraient expliquer les faibles taux de vaccination dans cette population. Photo : Radio-Canada / CBC News

Certains experts en santé publique et certains dirigeants communautaires affirment que l'expérience de la vie sous les régimes totalitaires de l'ancien bloc soviétique contribue à l'hésitation à se faire vacciner dans la diaspora d'Europe de l'Est au Canada.

J'ai entendu beaucoup d'histoires [de patients non vaccinés] qui ont des thèmes très similaires, comme le fait d'avoir été vacciné de force ou d'avoir une méfiance générale envers le gouvernement, et ces sentiments peuvent se traduire ici , a déclaré le Dr Chakrabarti.

Cependant, certains leaders de la communauté ukraino-canadienne mettent en doute la théorie selon laquelle la méfiance envers le gouvernement est à l'origine de l'hésitation à se faire vacciner.

Nous avons entendu cela de la part de personnes, de dirigeants de notre communauté qui ont grandi sous le régime soviétique , a déclaré Ihor Michalchyshyn, directeur général du Congrès ukrainien canadien.

Cela reflète certainement le type de relation que le gouvernement soviétique avait avec ses citoyens en termes d'imposition de divers types de mesures et de restriction des libertés , a déclaré M. Michalchyshyn en entrevue. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit un problème généralisé à ce stade.

Le Congrès ukrainien canadien, qui représente les quelque 1,5 million de Canadiens d'origine ukrainienne, a mené des efforts pour diffuser les faits concernant les vaccins contre la COVID-19 dans les différentes langues de la communauté.

Nous avons traduit les principales affiches, les principaux documents, les principales vidéos. [...] La télévision, la radio, la presse écrite, nous avons fait tout ce que nous pouvions imaginer pour mettre l'information entre les mains des gens , a déclaré M. Michalchyshyn.

Ces derniers jours, l'Ukraine a signalé un nombre quotidien record de nouvelles infections à la COVID-19, un phénomène dû à l'un des taux de vaccination les plus bas d'Europe.

En Ontario, le ministre des soins de longue durée, Rod Phillips, a reconnu que certains foyers desservant des communautés d'Europe de l'Est ont des taux de vaccination inférieurs à la moyenne parmi le personnel.

Tous ces foyers ont pris un certain nombre de mesures, certains en collaboration avec nous, d'autres directement en faisant appel à des médecins, à des professionnels de la santé et, dans un cas, à d'anciens athlètes olympiques pour parler au personnel et lui communiquer la valeur et la sécurité du vaccin , a déclaré M. Phillips aux journalistes lundi à Queen's Park.

Tous les foyers de soins de longue durée de l'Ontario sont tenus de communiquer au ministère le taux de vaccination de leur personnel cette semaine, et le gouvernement publiera ces chiffres au cours de la deuxième semaine de novembre.

M. Phillips a déclaré que les chiffres pour l'ensemble de l'Ontario au début d'octobre montraient que 94 % du personnel des foyers de soins de longue durée avait reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 et que 90 % étaient complètement vaccinés.

Avec les informations de Mike Crawley de CBC News