Des assouplissements bienvenus dans les bars : Le Berlioz à Jonquière rouvrira

À compter du 15 novembre, il sera permis de danser dans les restaurants et dans les bars en portant un masque. Il sera également possible d’organiser des karaokés sous certaines conditions.

Fermé depuis mars 2020, soit depuis le début de la pandémie, le bar Le Berlioz, situé à Jonquière, pourra enfin rouvrir ses portes, a annoncé son propriétaire Roger Labrecque en entrevue à l’émission Place publique. L’établissement de la rue Saint-Dominique est l’une des rares discothèques toujours en vie dans la région et il lui était impossible d’opérer en raison des restrictions sanitaires.

Je suis extrêmement heureux. Je vous dirais que je suis sous le choc. Quand j’ai écouté la conférence de presse en direct, les mesures (qui allaient être annoncées) avaient été filtrées un peu ce matin, avec le registre, mais je ne croyais pas que la danse et le karaoké seraient au menu aujourd’hui , a lancé le tenancier qui a l’intention d’accueillir ses clients à compter du 19 novembre.

Le karaoké sera de nouveau permis dans les bars à compter du 15 novembre. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Pour Chantal Perron, qui possède le Bistrot du Fjord à Chicoutimi, le retour de la danse et du karaoké ne pouvait mieux tomber alors que les restaurants et les bars peuvent exercer leurs activités pratiquement à pleine capacité depuis lundi.

C'est incroyable comment ça va faire du bien! Pour le moral des gens, pour le moral des employés, pour tout. C'est Noël avant le temps finalement! a-t-il déclaré.

Le propriétaire du Bistrot du Fjord, Chantal Perron s'est dit soulagé par la série d'assouplissements annoncés par Québec concernant les restaurants et les bars. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Les registres de présence des clients dans les restaurants et dans les bars feront aussi partie du passé à la mi-novembre.

C'est sûr que c'est bien accueilli surtout que nous autres, on laissait beaucoup aller les clients là-dedans. On leur disait de temps en temps, mais jouer à la police à un moment donné… , a laissé entendre la copropriétaire du Café Mont-Royal, Louise Lalancette.

Moins on va avoir de restrictions, mieux ça va aller. De toute façon, quand on sert un client, ça prend deux fois plus de temps puis ça me gêne un peu des fois de demander des numéros de téléphone et demander leur nom. Ça je trouve que ça fait partie un peu de la vie privée de chacun , a enchainé Danielle Duperré, employée au Café du palais, sur la rue Racine.

Avec les informations de Mireille Chayer