La COVID-19 moins présente dans les eaux usées de la Saskatchewan

Il y a moins de traces de COVID-19 dans les eaux usées de trois villes de la province, selon la plus récente étude de l’Université de la Saskatchewan.

Entre le 21 et le 27 octobre, la présence du virus a diminué de 44 % par rapport à la semaine précédente dans les échantillons d’eaux usées de Saskatoon, d’après le rapport du Global Institute for Water Security ( GIWSGlobal Institute for Water Security ) publié lundi.

De la même manière, la ville de Prince Albert enregistre une baisse de 40 % de la présence du virus dans ses eaux usées entre le 16 et le 22 octobre, tandis que North Battleford affiche une baisse de 77 % du 17 au 22 octobre.

Les chercheurs utilisent des échantillons d'eaux usées pour prédire les futures infections par la COVID-19. Selon le GIWSGlobal Institute for Water Security , la diminution de la charge virale dans les eaux usées annonce une baisse potentielle du nombre des nouvelles infections, 7 à 10 jours après le prélèvement de l’échantillon.

L'équipe de recherche a aussi cherché des traces des trois principaux variants préoccupants et n’a trouvé que le variant Delta à Saskatoon, Prince Albert et North Battleford. Les variants Alpha et Gamma n’ont pas été détectés dans les échantillons d’eaux usées.

De leur côté, des chercheurs de l'Université de Regina ont étudié les vapeurs d'eaux usées de la capitale.

Selon une publication de l'Université postée sur Facebook le 29 octobre, la charge virale dans les échantillons d'eaux usées de la ville a atteint un faible niveau, comparativement aux précédents rapports du mois d'octobre.

Les données initiales indiquent une augmentation modérée, potentiellement liée aux rassemblements de l’Action de grâce , note l’Université, qui précise que cette augmentation ne semble pas être durable .

L’Université de Regina affirme par ailleurs que la plus forte présence du virus a été détectée à la mi-décembre 2020 et en avril 2021.

Avec les informations de CBC News