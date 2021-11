Une ville de tentes pour manifester contre le sans-abrisme

Une quarantaine de manifestants ont monté des tentes devant l’hôtel de ville de Sault-Sainte-Marie pour demander aux élus municipaux d’adopter des solutions plus permanentes à la crise du logement qui sévit dans cette ville du Nord de l’Ontario.

Pour mettre de la pression sur les conseillers municipaux, deux femmes autochtones ont même entamé une grève de la faim lundi soir.

Auparavant, nous pouvions composer avec le nombre de sans-abri commente Anne Penney, la responsable du seul refuge pour femmes de Sault-Sainte-Marie. Mais depuis quelque mois, la situation est devenue impossible à gérer.

Plusieurs dizaines de manifestants se relaient pour assurer une présence constante dans ce campement situé en face de l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle Drapeau

Des mesures insuffisantes, selon certains

Avec l’hiver qui approche à grands pas, les élus municipaux ont accéléré les initiatives pour venir en aide à la population itinérante.

Des lits sont réservés dans les motels pour les soirs où les refuges atteignent leur capacité maximale.

D’ailleurs, pour alléger la charge des refuges existants, un nouveau refuge ouvrira ses portes au cours des prochaines semaines et pourra accueillir 22 personnes.

Donna DeSimon veut des solutions permanentes au sans-abrisme à Sault-Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle Drapeau

Or, selon l’activiste Donna DeSimon, ces solutions ne viendront pas à bout du problème. Il y a des lacunes majeures au niveau des services. Il n’y a pas de services pour ceux qui souffrent de dépendances, et les refuges pour sans-abri sont toujours pleins.

L’ajout de 22 de lits ne sera pas suffisant pour accueillir la population itinérante de la ville, qui compte plus de 100 personnes selon nos estimations. Une citation de :Donna DeSimon, une activiste impliquée dans la ville de tentes

Sur la bonne voie, selon un conseiller

Un des conseillers municipaux de la ville, Luke Dufour, estime que la municipalité est sur la bonne voie.

Je pense que Sault-Sainte-Marie en fait beaucoup pour le sans-abrisme, et va continuer d’en faire , dit M. Dufour, qui est également président du Conseil d'administration des services sociaux du district d'Algoma.

Selon ce conseiller, il sera difficile de répondre aux demandes des manifestants puisque le groupe est composé de personnes qui ont différentes priorités et différentes demandes.

Il y a des mères endeuillées après des surdoses, des activistes locaux, des activistes autochtones , énumère-t-il.

Je comprends que les gens veulent plus que le statu quo. Mais c’est difficile d’identifier une demande en particulier sur lequel nous pouvons agir. Une citation de :Luke Dufour, conseiller municipal de Sault-Sainte-Marie

Une solution temporaire à un problème permanent

Le sans-abrisme existe depuis toujours, clarifie Mme Penney. Mais la pénurie de logements et la crise sanitaire sont venues empirer les choses.

Même si nous avions suffisamment de place dans les abris, une fois sortis, ces personnes vulnérables font face à des d’immenses défis pour se loger , ajoute-t-elle.

On ne peut pas construire des refuges pour sans-abri indéfiniment. Une citation de :Anne Penney, la responsable du seul refuge pour femmes de Sault-Sainte-Marie

Pour la directrice du refuge pour femmes, une solution serait de construire des mini maisons avec la participation des sans-abri. Selon elle, cette solution permettrait aux personnes concernées de se sentir valorisées tout en contribuant à la solution.

En ce moment, on fait ce qu’on peut, en attendant que l’achalandage revienne à la baisse et que la situation devienne plus facile à gérer , conclut Mme Penney.

Avec les informations de Sophie Houle-Drapeau et Bienvenu Senga