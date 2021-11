Un nœud coulant retrouvé devant la maison de la députée de Grande Prairie

L'élue de Grande Prairie raconte sur Facebook qu’une trentaine de manifestants se sont rassemblés devant chez elle dimanche après-midi. La police a été appelée et la foule s’est dispersée 90 minutes après l’arrivée de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Les manifestants ont laissé derrière eux une petite potence en bois sur laquelle un nœud coulant était accroché et sur laquelle on pouvait lire les phrases : Pendez-les tous , Finissez-en avec le gouvernement et Non aux masques .

Mme Allard, qui siège à l’Assemblée législative depuis 2019, décrit la découverte comme effrayante .

C’est une agression choquante, une menace claire et une preuve de plus de la polarisation et la colère dans notre société. Je ressens une profonde tristesse, parce que je vois la peur s’emparer peu à peu de notre communauté. Une citation de :Tracy Allard, députée de Grande Prairie

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une image fournie par Tracy Allard et qui montre la potence laissée devant chez elle. Photo : Tracy Allard

Elle décrit la manifestation comme un geste d’intimidation. Sa vie privée et sa famille, dit-elle, devraient rester hors de portée des manifestants.

La GRC Gendarmerie royale du Canada de Grande Prairie confirme qu’elle a été appelée sur les lieux dimanche autour de 14 h 45 et qu’un large groupe de manifestants était présent.

Aucune arrestation n’a eu lieu.

Selon la GRCGendarmerie royale du Canada , la potence avait été attachée à une clôture. Les policiers auraient demandé aux manifestants de la détacher, ce qu’ils auraient fait avant de la laisser sur la pelouse.

Ce n’est pas le bon moyen d’obtenir un changement. Vous n’obtiendrez pas ce que vous recherchez par l’intimidation et les menaces. Une citation de :Tracy Allard, députée de Grande Prairie

Le ministre de la Justice, Kaycee Madu, s’est dit horrifié en apprenant que Tracy Allard avait été victime d'intimidation : Les élus et leur famille méritent de se sentir en sécurité, notamment chez eux .

Selon Tracy Allard, une trentaine de personnes étaient rassemblées devant chez elle dimanche. Photo : Tracy Allard

Cette forme d’intimidation, en particulier d’amener une potence devant la résidence de quelqu’un, n’a pas de place dans notre société , a renchéri la députée de l’opposition, Sarah Hoffman.

Tracy Allard ajoute qu’elle trouve ironique que les manifestants s’en prennent à elle alors qu’elle est l’une des députées qui a tenté de représenter toutes les opinions au sujet des mesures sanitaires.

D'après les informations de Wallis Snowdon