Les ouvrages francophones pour adultes dans 2 fois moins de bibliothèques à Toronto

Mireille Messier, autrice francophone très impliquée dans la valorisation de la lecture en français à Toronto, a découvert ce changement récemment.

C’est la collection au complet de livres de langue française pour adultes qui n'est plus dans ma succursale locale, explique-t-elle. J’ai demandé à la préposée où est maintenant la collection et on m’a dit qu’il n’y a plus de collection, que ça a été rapatrié dans d’autres bibliothèques, qu’on n’aurait plus de livres en français pour cette succursale .

Mme Messier, habituée de la bibliothèque de la rue Main, s’est alors rendue à la bibliothèque des Beaches, pour constater que là aussi, les livres pour adultes en français avaient disparu. Elle explique pourtant résider dans un quartier à forte concentration francophone.

Elle estime que cette décision risque de faire baisser la fréquentation des communautés francophones : maintenant on peut plus bouquiner, il va falloir se rendre dans des lieux spécifiques (...) ou utiliser le service inter-succursales de réservation. Mais juste se rendre en succursale pour regarder ce qu'il y a sans nécessairement savoir ce qu’on veut, ça va plus être possible .

Les bibliothèques disent on n’aura plus de collection de livres de langue française parce qu’ils ne sortent pas. Mais ils ne sortent pas parce que les gens n'y ont pas accès. C’est un peu se tirer dans le pied. Plus on enlève de services, moins les gens y ont accès, moins ils vont les utiliser. Une citation de :Mireille Messier, autrice francophone

Un risque de diminution de la fréquentation

Au-delà du risque d’une faible fréquentation des lieux, l’autrice pense que la récente modification des bibliothèques publiques va affecter les occasions de lire en français :

Je vois difficilement comment les gens vont pouvoir lire en français parce qu’à Toronto, on a qu’une seule librairie francophone. Pour acheter des livres, il faut donc aller en ligne, savoir ce qu’on veut (...) lire des critiques pour savoir quels livres pourraient nous intéresser. On ne peut déjà plus juste se rendre quelque part pour acheter des livres, et là maintenant, on peut même plus se rendre dans des succursales de bibliothèques pour voir ce qu’il y a de nouveau.

Mme Messier estime que cette nouveauté vient s’ajouter à d’autres embûches qui compliquent déjà l’accès aux ouvrages francophones.

Par exemple, explique-t-elle, il est récurrent de devoir attendre un an avant qu’un nouvel ouvrage soit accessible. Les gens souvent se découragent et vont soit acheter le livre ou pas le lire , regrette-t-elle.

L'argument du taux d'emprunt

Le réseau des bibliothèques de Toronto explique cette modification par le faible taux d’emprunt des ouvrages dans les établissements visés. Un argument qui ne convainc pas Mireille Messier. Cette dernière estime plutôt que c’est le faible accès aux ouvrages en français qui décourage les lecteurs potentiels. Selon elle, il n’est pas rare, par exemple, de devoir attendre une année avant de pouvoir accéder à un livre récemment publié.

Or, c’est justement l’argument mis en avant par le réseau des bibliothèques publiques de Toronto pour justifier la décision de regrouper les ouvrages en français dans 24 bibliothèques. Ce dernier explique construire des collections plus importantes, plus complètes et plus ciblées dans 24 succursales à travers le système qui ont des taux de circulation plus élevés de documents en français pour adultes.

Sylvie Bérard, professeure en études françaises et francophones à l’Université Trent, déplore elle aussi ce changement.

Elle estime que ce n'est pas la première fois que les communautés francophones sont desservies. Ce qui m’inquiète, c’est que c’est souvent fait en catimini, c’est souvent quelque chose qu’on découvre , indique-t-elle.

Elle estime que cette décision pénalise ses élèves, notamment lorsque les bibliothèques universitaires sont fermées pendant les vacances scolaires.

Je rêverais de bibliothèques qui soient plus accueillantes pour les francophones, qu’on augmente la visibilité plutôt que de la réduire , s'exclame-t-elle.

Elle souhaite également que davantage de consultations soient menées sur les collections.

Le réseau des bibliothèques indique, de son côté, avoir investi dans nos collections françaises en doublant le budget à 400 000 $ et en embauchant un spécialiste principal des collections françaises pour développer et gérer les collections . Il ajoute que cet engagement se poursuivra jusqu'en 2022.

Il explique également avoir communiqué autour de ce changement dans un communiqué de presse publié sur son site Internet en janvier 2020.