Une entreprise d’extraction de lithium de la C.-B. au coeur de convoitises

Une petite société minière située en Colombie-Britannique est devenue le centre d'une guerre d'enchères inattendue entre plusieurs acteurs internationaux. En cause : ses droits miniers sur l'un des plus importants gisements de lithium non exploité sur Terre.

En effet, la société Millennial Lithium, dont le siège social est à West Vancouver, développe deux importants projets d'extraction de lithium en Argentine. L'entreprise possède un total de 20 000 hectares de terres dans le triangle du lithium, connu pour être le meilleur endroit sur Terre où extraire à bas prix du lithium de haute qualité.

Millenial Lithium y travaille à deux projets miniers : Cauchari East et Pastos Grandes. Ce dernier, situé dans la province de Salta, s'étend sur plus de 12 000 hectares.

Le lithium est un composant clé des batteries pour voitures électriques, dont la demande explose en ce moment. Et le projet Pastos Grandes pourrait en extraire 24 000 tonnes par an sur une période de 40 ans.

La compagnie Lithium Americas Corp., dont le siège social est à Vancouver, a fait lundi une offre d'achat d'une valeur de 400 millions de dollars américains à l’entreprise Millennial Lithium. Elle offre 4,70 $CAD par action.

Convoitises chinoises et enjeux diplomatiques

Selon Millennial Lithium, Lithium Americas Corp. fait donc une offre supérieure à celle des 3,85 $CAD par action offerts par la société chinoise Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL). Cette dernière est considérée comme le plus grand fabricant mondial de batteries au lithium et l’un des principaux fournisseurs de l’entreprise Tesla. CATL a jusqu'à 16 h 30 HP le 16 novembre prochain pour améliorer son offre.

Une rencontre des actionnaires et des détenteurs d'obligations est prévue le 18 novembre pour leur permettre de se prononcer.

Ce n’est pas la première entreprise chinoise à s’intéresser à la société de West Vancouver. En juillet dernier, la compagnie Ganfeng avait fait une offre d’achat à 3,60 $CAD par action.

Même si c’est l’entreprise Lithium Americas Corp. qui est pour l’instant la plus offrante, Craig Hutchinson, analyste à la Banque TD, estime que l’entreprise chinoise CATL n’a pas dit son dernier mot.

CATL a une capitalisation boursière d'environ 238 milliards de dollars américains et est l'un des plus grands fabricants de batteries au monde. Par conséquent, nous pensons qu'il pourrait y avoir une offre plus élevée.

Reste à savoir si la politique et la diplomatie ne viendront pas se mêler des affaires économiques.

L'année dernière, au plus fort des tensions diplomatiques entre Pékin et Ottawa, le gouvernement fédéral avait rejeté la vente des actions de la minière TMAC Ressources et de son projet de mine d’or au Nunavut à une entreprise chinoise.