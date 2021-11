L’équipe du Salon du livre de l’Outaouais (SLO) invite déjà les lecteurs à se munir d’un « chocolat chaud » et d’une « bonne tuque » pour aller à la rencontre de leurs auteurs préférés dans les commerces du Vieux-Hull, du 24 au 27 février prochain. Le SLO sera de retour en « présentiel », mais en formule « éclatée ».

Ainsi, les commerces, restaurants et espaces de bureaux du centre-ville de Gatineau accueilleront les kiosques d’auteurs et d’éditeurs, ainsi que les animations et les activités prévues au calendrier.

Ce sera exactement comme au Palais des congrès, mais sorti de son cadre. [Et] ça crée de l'enthousiasme de ramener de la vie au centre-ville , souligne la directrice générale du SLOSalon du livre de l'Outaouais , Mélanie Rivet.

Cet espèce de grand magasin de bonbons de livres qu’on a habituellement au Palais des congrès, on a très hâte de le retrouver, mais on est content d’avoir trouvé une formule intéressante et inusitée pour nous faire patienter jusqu’à 2023. Une citation de :Mélanie Rivet, directrice générale du Salon du livre de l’Outaouais

Réfléchir et se divertir

Bien que la programmation ne soit pas encore entièrement ficelée , l’équipe du SLOSalon du livre de l'Outaouais prévoit présenter deux expositions dans le cadre de l’événement, qui amèneront le public à réfléchir et [à] s’amuser .

La littérature autochtone sera entre autres mise de l’avant à l'Espace René-Provost dans le cadre de l’exposition Le legs, commissariée par l’auteur et créateur wendat Louis-Karl Picard-Sioui.

On va faire plonger les gens dans un espace rétro-futuriste, où ils vont pouvoir découvrir à la fois des créations originales d’auteurs et d’autrices des littératures autochtones, et des créations visuelles , explique Mme Rivet. [Ce sera] toute une réflexion anthropologique autour de la culture, par le voyage d’un personnage du futur qui retourne dans son passé.

Après le succès du SLOSalon du livre de l'Outaouais virtuel en février dernier, quelques animations en mode hybride seront également proposées. Car malgré tout, les gens ont beaucoup apprécié pouvoir rester au chaud dans leur maison , ajoute la directrice générale.

De retour au Palais des congrès en 2023 ?

L’équipe du Salon du livre de l’Outaouais espère être de retour au Palais des congrès de Gatineau en 2023 (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Même si cette formule éclatée obtient le succès souhaité en février 2022, les organisateurs du SLOSalon du livre de l'Outaouais ne souhaitent toutefois pas répéter l’expérience l’année suivante.

On espère vraiment retourner au Palais des congrès en 2023. La quantité d’auteurs, éditeurs et exposants qu’on peut recevoir au Palais, c’est beaucoup plus que ce qu’on pourra faire au centre-ville , fait-elle valoir.

Habituellement, le SLOSalon du livre de l'Outaouais accueille au Palais un peu plus de 500 auteurs et près de 400 maisons d’édition.