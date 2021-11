Terrain désigné pour la nouvelle école anglophone à New Carlisle

La nouvelle école primaire et secondaire pour les anglophones de la Baie-des-Chaleurs sera construite à New Carlisle.

La Commission scolaire Eastern Shores a trouvé le terrain sur lequel bâtir la nouvelle école et une promesse bilatérale de vente et d'achat a été signée entre les deux parties.

Le choix de l'emplacement de la nouvelle école est devenu un enjeu électoral dans la course à la mairie de New Carlisle. La plupart des candidats ont assuré se battre pour que le projet d’école reste à New Carlisle au lieu qu’elle soit construite à Paspébiac.

L'école actuelle accueille 145 élèves et sera remplacée pour 35 millions de dollars.

Le président de la Commission scolaire, Wade Gifford, se réjouit de la signature de la promesse d'achat.

C'est une bonne nouvelle pour les élèves, pour la municipalité, pour la région, et pour les anglophones en Gaspésie. Une citation de :Wade Gifford, président de la Commission scolaire Eastern Shores

Selon lui, la nouvelle école profitera à l'ensemble de la communauté alors que l'ancienne devenait vétuste.

La New Carlisle High School sera remplacée par un nouveau bâtiment. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L’école ici datait de 1914, ça fait 100 ans et plus, c’est vieux. Et comme toute chose avec le temps, l’école a eu des problèmes , assure-t-il.

Le terrain en question est situé à deux rues au nord de l'école actuelle. Sa grande taille permettra notamment d'avoir de meilleures installations sportives pour la nouvelle école.

Il va y avoir l'espace pour les bâtisses, incluant les installations pour les sports , détaille Wade Gifford, en précisant qu'il envisage une collaboration avec la municipalité pour un partage des installations sportives.

Le président de la Commission scolaire Eastern Shores prévoit une ouverture de la nouvelle école pour la rentrée 2024.