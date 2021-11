Des leaders de la Laurentienne paient 600 $ pour avoir accès à Doug Ford

Au huppé Club Caruso de Sudbury, le 28 octobre dernier, dans l’ombre d’une énorme bannière aux couleurs du Parti progressiste-conservateur, c’est pourtant ce qu’ont vraisemblablement tenté de faire les hauts dirigeants de l’Université Laurentienne ( ULUniversité Laurentienne ), une institution toujours sous la protection de ses créanciers, qui dépend du gouvernement Ford pour sa survie.

L’événement était couru. Nombre de leaders locaux, d'entreprises et d'institutions postsecondaires par exemple, ont défilé pour saluer et prendre une photo avec Doug Ford, un foulard bleu plié dans la poche de son veston, ou alors sa garde rapprochée, dont la ministre des Collèges et Universités, Jill Dunlop.

Prix à payer pour avoir accès aux décideurs : 600 $. Selon des données d’Élections Ontario, c’est le montant qu’ont déboursé chacun le recteur Robert Haché et la vice-présidente du conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne, Sonia Del Missier. Le président du conseil, Claude Lacroix, était aussi dans la foule, mais n’a pas eu à payer puisqu’il est déjà membre du Platinum Club du Parti progressiste-conservateur.

Ce type d’événement payant, explique candidement Claude Lacroix, c’est pour avoir accès aux gens qui vont prendre des décisions qui ont un impact dans la région . Joint par téléphone à son bureau d’avocats, il dit avoir participé à la soirée pour représenter les intérêts de ses clients , mais aussi de l'Université Laurentienne.

Je participe souvent à ces événements, quand les ministres sont à Sudbury. Durant la pandémie c'était des rencontres par Zoom. Ça nous permet d’échanger régulièrement. Une citation de :Claude Lacroix, président du conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne

Selon Élections Ontario, ces trois dirigeants donnent uniquement au parti de Doug Ford depuis son élection.

Claude Lacroix a versé 2283 $ en 2020 et 2021, mais nie être partisan, puisque son allégeance est avec la communauté . Sonia Del Missier a fait don de 3500 $. D’autres membres du conseil de gouverneurs, dont Maxim Jean-Louis et Guy Labine, semblent aussi avoir versé des dons au parti, mais Radio-Canada n’a pu confirmer s’ils étaient présents à la soirée.

Une situation qui soulève des questions, croient des experts, alors que l’institution essaie à tout prix d’éviter un transfert de ses programmes en français à l’Université de Sudbury.

L'Université de Sudbury s'est engagée à devenir une université « par, pour et avec les francophones ». Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Rencontres privées

Le Parti progressiste-conservateur ne dévoile presque jamais de détails sur ces levées de fonds. La liste des invités est gardée secrète, du moins du grand public. La porte-parole du parti, Stéphanie Belloto se limite à dire que la soirée du 28 octobre était un événement privé .

À sept mois des élections, le PPCParti progressiste-conservateur s’affaire à garnir ses coffres en courtisant ces donateurs, qui en échange bénéficient d’un accès privilégié à Doug Ford et à ses ministres, parfois pour faire passer leurs messages en dehors des canaux officiels.

Ça fait partie de la game, surtout proche d’une élection , révèle une source proche du dossier, qui n’est pas autorisée à commenter publiquement. C’est donnant donnant. Tout le monde fait du réseautage, et pas nécessairement seulement avec le parti au pouvoir.

La porte-parole de l’Université Laurentienne semble abonder dans ce sens. De tels événements nous aident à renforcer notre relation avec le gouvernement Ford alors que nous continuons de leur faire comprendre l’importance de l’Université Laurentienne dans le Nord , explique Isabelle Bourgeault-Tassé.

Mme Bourgeault-Tassé laisse entendre que d’autres représentants de l’Université étaient présents lors de la soirée, mais refuse fermement de divulguer leurs noms. Du même souffle, elle précise qu’ils ont payé leurs propres billets et qu’ils y étaient à titre de citoyens privés .

La politologue Geneviève Tellier est plus sceptique. C’est une chose de parler avec le gouvernement, mais ça en est une autre de contribuer à la caisse du parti , dit-elle. Le message que ça envoie, c’est que l’ ULUniversité Laurentienne appuie le gouvernement conservateur et donc forcément ses politiques, incluant celles qui ont fait mal à l' ULUniversité Laurentienne .

L’éléphant dans la pièce : l'Université de Sudbury

M. Haché et ses collègues avaient certainement avantage à se faire entendre. La ministre Dunlop n’a toujours pas tranché sur la proposition de l’Université de Sudbury de reprendre le flambeau de l'éducation universitaire francophone dans la région, dans la foulée de la restructuration de l’ ULUniversité Laurentienne , qui a supprimé près de la moitié de ses programmes de langue française.

Le gouvernement fédéral et le NPDNouveau Parti démocratique appuient le transfert des programmes francophones restants à l’Université de Sudbury, mais cela sonnerait le glas de l’ ULUniversité Laurentienne , disait le recteur Haché en septembre. L'institution demeure à l’abri de ses créanciers jusqu’au 31 janvier prochain. Après quoi, c’est la province qui risque d’avoir le dernier mot.

Si on en croit le député néo-démocrate de Sudbury, Jaime West, personne au gouvernement conservateur ne retourne les appels de l’Université de Sudbury . Le sujet a rebondi en période de questions à Queen’s Park mardi.

Malgré des pointes lancées par les députés West et Amanda Simard, la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, a défendu le silence de son gouvernement en répétant qu’il serait inapproprié de commenter ou d’agir avant la fin du processus de la LACCLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies .

C’est possiblement pourquoi le recteur de l’Université de Sudbury a lui aussi assisté à la soirée. Serge Miville a confirmé sa présence à Radio-Canada, mais n'a pas offert de commentaire.

Le recteur Miville tente d’avoir des réponses , croit la politologue Stéphanie Chouinard. Si le lien avec la fonction publique ne fonctionne pas, à ce moment on se tourne vers le parti politique directement. Mais ça vient avec des coûts, et à la fin de la journée, c’est le PPCParti progressiste-conservateur qui profite de cette rareté de l’accès à ses ministres vis-à-vis de nos institutions francophones.

D’autres dirigeants présents

D’autres dirigeants, incluant des Franco-Ontariens, ont participé à la levée de fonds du 28 octobre, dont le président du Collège Boréal, Daniel Giroux. L'École de médecine du Nord de l'Ontario confirme la présence de deux de ses représentants, qui ont payé eux-mêmes leurs billets .

[Daniel Giroux] y était à titre personnel, pour appuyer le candidat dans la circonscription de Sudbury, qui est un ami , souligne le Collège Boréal, en référence au directeur des communications de l’institution, Marc Despatie, qui tente de se faire élire à Sudbury sous la bannière du PPCParti progressiste-conservateur .

Doug Ford pense pouvoir faire des gains dans des circonscriptions du nord à forte population francophone, incluant Timmins, où l’ancien maire George Pirie est candidat. Les progressistes-conservateurs ont donc intérêt à être prudents dans leur gestion de dossiers qui divisent la communauté franco-ontarienne.