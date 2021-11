Vanishing Mélodies : chorégraphier la musique de Patrick Watson

Les BJM avaient déjà orchestré un mariage du genre, en 2017, avec Dance Me, un spectacle de danse inspiré de l'œuvre de Leonard Cohen et mis en scène par Eric Jean.

C’est d’ailleurs ce metteur en scène qui a eu l’idée de répéter l’expérience avec Patrick Watson, dont il est un grand fan. Son spectacle met en scène 14 interprètes de la compagnie ainsi que la comédienne Brigitte Saint-Aubin. La chorégraphie sera assurée par Juliano Nunes et Anne Plamondon.

C’est une musique très atmosphérique, d’ambiance, en même temps avec des envolées lyriques et une charge émotive assez forte. C’est très riche comme matériau de base pour cette nouvelle création , explique M. Jean dans une vidéo promotionnelle.

Le défi de mettre la musique de Patrick Watson en mouvement

En tout, ce sont une vingtaine de chansons de Patrick Watson qui servent d’ingrédients de base au spectacle. Selon Alexandra Damiani, nouvelle directrice artistique des BJM depuis le mois de juin 2021, le pari de mettre en mouvement la musique de Watson était presque aussi audacieux que de s’attaquer à l’œuvre intouchable de Leonard Cohen.

Eric est une personne de théâtre. Je pense qu’une personne de danse aurait eu très peur de choisir une musique de Patrick Watson. Et d’ailleurs, je crois qu’il le dit lui-même, sa musique n’est pas évidente , a-t-elle expliqué à Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à Tout un matin.

Il y a des envolées lyriques, mais on rentre dans un monde et on reste dans ce monde. Pour tout un show, je trouve ça très original et très courageux.

Libertés théâtrales

Eric Jean étant d’abord un homme de théâtre, il a pris certaines libertés pour Vanishing Mélodies, qui s’écartent du spectacle de danse pur et dur. Il y a intégré des textes interprétés par Brigitte Saint-Aubin pour raconter l’histoire d’une femme d’une cinquantaine d’années qui apprend qu’elle souffre de la maladie d’Alzheimer.

Les danseurs [...] vont contribuer à la renaissance de ses souvenirs, de son imaginaire, de ses fantasmes et de ses rêves , a-t-il ajouté dans sa vidéo.

Vanishing Mélodies est présenté en première mondiale mardi à 20 h au théâtre Maisonneuve, à Montréal. Le spectacle restera à l’affiche jusqu’à samedi, avant d'offrir pour une représentation le 19 janvier 2022 à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec.

