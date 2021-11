Déclarations de revenus : Coderre consultera le conseiller à l’éthique s’il est élu

Le refus de Denis Coderre de rendre publiques ses déclarations de revenus et la liste de ses employeurs des quatre dernières années continue de hanter la campagne électorale du chef d'Ensemble Montréal.

Le principal intéressé maintient sa position, et ce, même s'il avait accepté de participer à un exercice similaire lors des campagnes électorales de 2013 et de 2017.

Interrogé à ce sujet mardi après-midi, alors qu'il avait convié la presse pour présenter l'appui d'un important leader de la communauté anglophone, M. Coderre a juré, comme il l'avait fait la veille, qu'il n'y avait pas de cachette au sujet de ses revenus et clients.

Samedi, Radio-Canada a révélé que le chef d'Ensemble Montréal avait refusé de soumettre aux médias les documents faisant état de ses sources de revenus et de ses employeurs durant la période où il s'était retiré de la politique, et qu'il avait invoqué des clauses de confidentialité signées au fil des ans.

Il s'était toutefois engagé dès le lendemain à révéler ces informations en cas de victoire, dimanche – une promesse qu'il n'a pas réitérée, mardi.

L'avis du conseiller à l'éthique

Denis Coderre affirme maintenant que, s'il est élu, il consultera le conseiller à l'éthique de la Ville sur ses autres sources de revenus.

Il n'y en aura pas de conflit d'intérêts, a-t-il promis mardi. Je vais être en mesure de parler et de tout dire au conseiller en éthique, qui est un avocat, et qui va me guider dans la façon de dire les choses.

Ce n'est pas une façon de dire : "On attend après" , a insisté M. Coderre. Je ne pense pas qu'un avocat va donner toute la liste de ses clients, parce qu'il y a des ententes de confidentialité. C'est la même chose. Alors il n'y a pas de cachette : il y a juste un respect des ententes avec les gens pour qui j'ai travaillé et que j'ai conseillés.

Il y a un processus. Je vais le suivre à la lettre, et puis je n'aurai plus besoin de répondre à ces questions. Une citation de :Denis Coderre, chef d'Ensemble Montréal

M. Coderre rejette la comparaison de la mairesse sortante Valérie Plante, pour qui son refus de dévoiler ces informations ressemble au scénario de la campagne électorale de 2017 au sujet des billets vendus pour le championnat de formule E.

Je pense que c'est un manque flagrant de transparence et les Montréalais ont le droit de vouloir avoir des réponses avant d'aller voter , a déclaré la cheffe de Projet Montréal mardi en marge de son propre événement de presse.

Une pension de 93 000 $ par année

Si le flou persiste sur les revenus touchés par Denis Coderre depuis quatre ans et sur l'identité de ses employeurs, Radio-Canada a appris mardi qu'il touchait également un montant de 93 000 $ par année grâce à la pension à laquelle il a contribué à titre de député fédéral de Bourassa, siège qu'il a occupé de 1997 à 2013.

Comme il s’agit de fonds publics et non de revenus provenant de ses clients, M. Coderre n’a aucune hésitation à confirmer que sa pension de député est de 93 000 $ et qu’il la perçoit depuis 2019 , a fait savoir son parti.

Son indépendance financière s’ajoute à son engagement, depuis 2013, à rétablir et maintenir l’intégrité de l’administration montréalaise , a-t-on ajouté.

La veille, M. Coderre avait affirmé avoir touché au moins deux fois plus dans le privé qu'en tant que maire de Montréal, dont la rémunération approche les 200 000 $ par année.

Coderre fait de l'œil aux anglophones

Le chef d'Ensemble Montréal lance par ailleurs un appel aux anglophones pour obtenir leur soutien dans la course à la mairie. M. Coderre a rencontré plusieurs leaders de la communauté mardi après-midi dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

L'ancien maire de Westmount et ex-porte-parole des villes défusionnées de l'île de Montréal, Peter Trent, a salué le travail de Denis Coderre de 2013 à 2017. Il a comparé son approche à celle de l'ex-maire Jean Doré, au pouvoir de 1986 à 1994.

Jean Doré avait un très bon rapport avec la communauté anglophone, et M. Coderre aussi, a souligné M. Trent. J'ai vécu quatre ans avec ce gars-là, et je peux vous dire qu'on avait un très bon rapport et qu'il a toujours apprécié la communauté anglophone pendant la période qu'il a été maire de Montréal.

Ce soutien de Peter Trent s'ajoute à celui de Russell Copeman, directeur général de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, qui avait été candidat à ses côtés en 2017 pour le poste de maire de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. C'est finalement Sue Montgomery qui l'avait emporté.

Denis Coderre a reçu l'appui de l'ancien maire de Westmount Peter Trent, mardi. Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

Ces appuis tranchent avec le rejet de la candidature du président de la Commission scolaire English-Montreal, Joe Ortona, à qui Denis Coderre a montré la porte en septembre en raison de son opposition au projet de loi 96 sur la réforme de la loi 101. M. Ortona fait maintenant campagne à titre d'indépendant dans Loyola.

En entrevue éditoriale au quotidien The Gazette, lundi, le chef d'Ensemble Montréal s'est pourtant engagé à s'asseoir avec Simon Jolin-Barrette, le ministre responsable de la langue française, pour demander des modifications au projet de loi.

M. Coderre souhaiterait notamment élargir la définition d' anglophone dans la nouvelle loi 101 pour englober de 300 000 à 500 000 personnes supplémentaires qui ne sont pas incluses dans ce qu'on considère comme la communauté historique anglophone , qui a accès à l'école anglaise, par exemple.

Selon le quotidien, l'ex-maire a en outre promis de s'assurer que les Montréalais puissent accéder aux services essentiels quelle que soit la langue qu'ils parlent , à maintenir bilingues les services de la ligne d'information 311 de la Ville et à demander une exception pour ce faire.

En mêlée de presse mardi, Denis Coderre a également réaffirmé qu' un vote pour Balarama [Holness], c'est un vote pour Valérie Plante , ce que nie vigoureusement le chef de Mouvement Montréal.

Cette invitation au vote stratégique, lancée pour la première fois lors du point de presse ayant suivi le débat en anglais de jeudi dernier, intervient alors que les sondages placent Valérie Plante et Denis Coderre au coude-à-coude dans les intentions de vote.

Selon les plus récents coups de sonde réalisés par les firmes CROP et Léger, les appuis de la mairesse sortante sont significativement supérieurs chez les francophones, tandis que ceux du chef de Mouvement Montréal sont plus élevés chez les non-francophones.

Denis Coderre, pour sa part, récolte sensiblement le même niveau d'intentions de vote parmi tous les groupes linguistiques.