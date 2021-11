Carrie Bourassa est depuis lundi en congé sans solde de l'Institut de la santé des Autochtones (ISA) pour une durée indéterminée. L’Université de la Saskatchewan l'a aussi suspendue de ses fonctions jusqu’aux conclusions d'une enquête sur la généalogie de la professeure.

Pour la chercheuse Caroline Tait, une professeure de psychiatrie à l'Université de la Saskatchewan, la décision de l'Université, qui a tardé, est un pas dans la bonne direction.

Mais le congé de Carrie Bourasse est tout de même « doux amer », affirme-t-elle.

Caroline Tait, elle-même d'origine métisse, a étudié la généalogie de Carrie Bourrassa pendant un long moment avant de déposer une plainte à l'Université à son sujet. Elle indique que son intention n'était pas de prouver que Carrie Bourrassa « n'était pas autochtone ». C'est plutôt le souci de découvrir « la vérité » qui l'a conduite, avec des collègues, à poursuivre cette démarche.

CBC a mené une enquête ayant révélé que Carrie Bourrassa n’avait pas d'ascendance métis, anichinabée ou tlingit, contrairement à ce qu’elle aurait prétendu durant plus de 20 ans. Carrie Bourassa n’a pas offert de preuves généalogiques pour soutenir ses affirmations. Elle a dit avoir retenu les services d'un généalogiste il y a plus de deux ans, afin de l'aider à déterminer qui étaient ses ancêtres. Cette recherche serait toujours en cours.

L’un des défis a été que Carrie Bourassa supervisait des étudiants, donnait des cours, assistait à des conférences et interagissait avec nos aînés, indique Caroline Tait. Quand la vérité a éclaté, nous savions que certaines personnes seraient très blessées, particulièrement des étudiants. Le plus dur a été que certaines personnes la tenaient en haute estime.

Déjà, en 2018, elle avait suggéré à Mme Bourassa de produire sa généalogie, parce que des rumeurs persistaient sur ses origines autochtones. Caroline Tait dit qu'à ses yeux, les professeurs ont une reponsabilité de dire la vérité, qu'il s'agit aussi d'intégrité académique.

Nous avons vu la communauté métisse se mobiliser, dit-elle. les femmes métisses se mobilisaient, et ça se produisait localement, ici, à Saskatoon. C’était encourageant de voir nos femmes se mobiliser et elles étaient très en colère.

Selon Caroline Tait, le faux pas de l'Université, qui avait d'abord offert son appui à Carrie Bourassa, a été corrigé. Elle espère désormais que des personnes autochtones participeront au comité qui mène l'enquête annoncée par l'Université.

Des doutes qui se sont avérés

Raven Sinclair est professeure en travail social à l'Université de Regina. Elle s'est dite surprise quand ses doutes se sont finalement avérés.

Selon elle, Carrie Bourrassa a usurpé la culture et les ressources d'individus qui s'étaient lancés sur la même trajectoire professionnelle qu'elle.

Tout ça se résume à un gain matériel et à un poste, à du pouvoir, de l'autorité et un rôle. Ça se résume souvent à l'argent. Il y a des gains à faire et ces gains sont une motivation qui poussent les gens à poursuivre leur mascarade , déplore Raven Sinclair.

Avec les informations de Pratyush Dayal