4e vague de COVID-19 : « l’Î.-P.-É. est sur la bonne voie », dit la santé publique

Je dirais que l’Île-du-Prince-Édouard est sur la bonne voie, nous voyons la lumière au bout du tunnel , a déclaré la médecin hygiéniste en chef, la Dre Heather Morrison, en point de presse mardi.

Les rassemblements privés pourront ainsi passer de 20 à 50 personnes.

La Dre Morrison a souligné que le nombre de cas actifs diminue constamment dans la province. Lundi, les autorités signalaient la découverte de deux nouvelles infections à la COVID-19. Il y a actuellement quatre cas actifs à l’île.

La Dre Morrison a précisé que le nombre de nouveaux cas a diminué de 15 % au Canada la semaine dernière; le nombre d’hospitalisations a quant à lui diminué de 11 %.

Troisième dose du vaccin disponible

La province élargit la liste de personnes pouvant recevoir une troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

Ainsi, les adultes âgés de 70 ans et plus, les adultes autochtones, les gens qui ont reçu deux doses du vaccin d’AstraZeneca ou une dose du vaccin Jansen sont éligibles. Les travailleurs de la santé qui prodiguent des soins directs aux patients et qui ont eu leur deuxième dose il y a plus de 6 mois peuvent également recevoir une troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

Les Prince-Édouardiens modérément ou sévèrement immunosupprimés et les résidents des foyers de soins de longue durée peuvent déjà recevoir cette troisième dose.

Les moins de 30 ans moins vaccinés

La Dre Morrison a souligné que 88,3 % de la population de l’île est complètement vaccinée.

Cependant, elle précise que les personnes âgées de moins de 30 ans sont le moins vaccinées à l’île.

Ainsi, 79 % des jeunes de 12 à 19 ans sont doublement vaccinés et 76 % des adultes dans la vingtaine ont reçu les deux doses.

La médecin hygiéniste en chef demande aux Prince-Édouardiens d’aller se faire vacciner le plus rapidement possible.

D’après les informations de CBC.