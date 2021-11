Louis Crevier décroche un premier contrat avec les Blackhawks de Chicago

L’entente est d’une durée de trois ans et prévoit que Crevier touchera un salaire maximum de 850 833 $ annuellement dans la LNHLigue nationale de hockey . Il a été un choix de septième ronde des Blackhawks en 2020.

Crevier a disputé trois saisons dans l’uniforme des Saguenéens (2018-2019 à 2020-2021) avant d’être échangé en juin dernier aux Remparts de Québec avec lesquels il a entamé sa dernière campagne dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) au cours des dernières semaines.

Lors du dernier camp d’entraînement de l’équipe de l’Illinois, l’arrière format géant de six pieds huit pouces a laissé une belle carte de visite aux dirigeants de l’organisation, notamment en s’illustrant lors de matchs rassemblant d’autres jeunes espoirs des Hawks.

Même s’il ne fait plus partie de l’organisation des Sags, Crevier a pris le temps de contacter son ancien entraîneur Yanick Jean après avoir apposé sa signature au bas de son contrat de recrue.

Ce qui me surprend encore moins, il m’a appelé et il a appelé plein de gens de l’organisation pour remercier tout ce qu’on a fait pour lui. C’est juste pour vous dire la qualité de l’individu qu’est Louis Crevier , a confié le pilote et directeur général des Saguenéens lorsque joint par Radio-Canada.

Reconnu pour sa fiabilité à la ligne bleue, le hockeyeur de 20 ans a récolté trois buts et autant de mentions d’aide en neuf rencontres depuis le début de la saison avec les Remparts. En trois saisons à Chicoutimi, il a inscrit 39 points et maintenu un différentiel de +25.

Et s’il y a une personne qui n’est pas étonnée par la nouvelle du jour, c’est justement Yanick Jean, qui avait repêché Crevier en cinquième ronde lors du repêchage de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec en 2017.