Les bars karaoké chantent victoire

Christian Dubé a indiqué que le karaoké pourrait reprendre le 15 novembre prochain. Certaines restrictions demeurent en place, comme le port du masque en chantant, s’il est impossible de conserver la distanciation physique de deux mètres.

À la mi-septembre 2020, le gouvernement avait été forcé d’interdire le chant amateur dans les bars à la suite d’une éclosion au bar Kirouac, à Québec. Une soirée karaoké avait alors été à l'origine d’une importante transmission de la COVID-19 dans la communauté.

On est bien, bien content. Le mercredi karaoké chez nous, ç'a toujours pogné , confirme Nikola Drakul, propriétaire du Quartier Général, à Québec. Il souhaite organiser ces soirées de nouveau dès que c'est permis, à la mi-novembre.

On va respecter les mesures, c'est sûr, et ça demande beaucoup de gestion de surveiller les clients. Mais, les gens aiment ça, le karaoké, ça fait une belle ambiance , poursuit-il.

L'enthousiasme est le même chez le directeur général adjoint de la Ninkasi. On accueille cette nouvelle très chaleureusement , affirme Guillaume Grandmont.

Cet établissement de la Haute-Ville de Québec organise des soirées karaoké 7 jours sur 7. On a mis fin à l'activité dès l'interdiction l'an dernier. On commençait déjà à trouver que c'était peu sécuritaire pour les clients , admet-il.

M. Grandmont précise que les soirées karaoké reprendront rapidement après la levée de l'interdiction.

Retour de la danse

Par ailleurs, les amoureux des pistes de danse pourront reprendre leur activité au même moment que le karaoké. Il sera alors possible de danser debout au rythme des chansons les plus populaires.

C’est une très, très bonne nouvelle , lance sans hésiter Jean-François Fortin, propriétaire du bar La Rochelène, à Québec.

Le fait de pouvoir être debout, de pouvoir bouger, même si on n’a pas de piste de danse, c’est merveilleux. Les clients vont recommencer à improviser des pistes de danse dans le bar, le soir. Une citation de :Jean-François Fortin, bar La Rochelène

M. Fortin est également satisfait de la décision du gouvernement de mettre fin à l’obligation de tenir un registre des clients. Ça se gérait bien, mais c’est une affaire de moins à faire , ajoute-t-il.

Bonne nouvelle économique

Les assouplissements présentés à la population mardi par le ministre de la Santé incluent aussi la fin de la capacité réduite dans les rassemblements publics intérieurs comme les congrès et les spectacles.

Le passeport vaccinal demeure cependant obligatoire.

Pour la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, cette annonce est économiquement intéressante pour la région. C’est effectivement une excellente nouvelle pour le milieu des affaires, mais c’est aussi une annonce qui fait du bien au moral de tous , s'exclame le président et chef de la direction, Steeve Lavoie.

La fin de la limite de capacité est une excellente nouvelle pour tous nos membres, qui pourront de nouveau fonctionner à plein régime et accueillir l’ensemble de leur clientèle sans restriction , ajoute-t-il dans un courriel à Radio-Canada.

Les stations de ski satisfaites

L'annonce de mardi fait d'autres heureux, comme les stations de ski.

Sachant que l’an dernier, elles étaient ouvertes à seulement 50 % de leur capacité, l’assouplissement annoncé pour le 15 novembre est une bonne nouvelle.

Avec l’obligation du passeport vaccinal qui devient une protection pour nos membres, et le fait que nous pouvons ouvrir à pleine capacité, pour nous, c’est une bonne nouvelle , témoigne Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ).

Il souligne toutefois que des mesures différentes peuvent être appliquées dans les chalets sur les sites, puisqu’il s’agit d’un rassemblement public à l’intérieur. On va devoir nuancer entre les services à pleine capacité à l’extérieur et les restrictions à l’intérieur , précise M. Juneau.

Globalement, on est favorable à la décision d’aujourd’hui. Une citation de :Yves Juneau, président-directeur général de l'ASSQ

Port du masque allégé

Yves Juneau est également heureux de savoir que le port du masque n’est pas obligatoire dans les remontées mécaniques à ciel ouvert. Ce qui libère des employés qui devaient s’assurer du respect de cette mesure l’an dernier.

Le couvre-visage reste obligatoire dans les télécabines et dans les espaces publics à l’intérieur.

On va avoir besoin de plus d’employés pour vérifier les passeports. Mais, on va récupérer des employés pour le respect d’autres consignes sanitaires , ajoute le PDG de l’ASSQ.

