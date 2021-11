L’assouplissement des mesures sanitaires bien accueilli en Outaouais

Les nouvelles mesures d'assouplissement, annoncées mardi, sont accueillies favorablement par les secteurs concernés en Outaouais. Les stations de ski retrouvent enfin leur capacité maximale, tandis que les bars et restaurants pourront permettre à leurs clients d'être debout, de se déplacer et même de danser.

Mardi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé une série d'assouplissements des règles sanitaires qui prendront effet à compter du 15 novembre. Les restaurants, les bars, les écoles secondaires et les centres d'activités de plein air sont touchés.

L'une des mesures phares qui ont été annoncées concerne les stations de ski. Le passeport vaccinal y sera obligatoire, mais les centres pourront retrouver leur pleine capacité.

L'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) qui représente 75 stations de ski s'est empressée de publier un communiqué offrant plus de détails concernant le passeport vaccinal. Celui-ci sera exigé pour les 13 ans et plus, et ce, pour l’utilisation des remontées mécaniques et l’accès à certains services offerts dans les chalets de ski , peut-on lire dans le communiqué.

On va pouvoir profiter des pistes enneigées en toute tranquillité d’esprit parce que les gens qui vont être présents vont être des gens qui vont avoir la preuve de vaccination. Une citation de :Yves Juneau, président-directeur général de l'Association des stations de ski du Québec

Yves Juneau soutient cependant qu'une nuance importante doit être apportée. Si la restriction d’achalandage est levée pour les pentes, elle reste en vigueur pour les chalets, a-t-il fait valoir.

Les bars et les restaurants n'auront plus à tenir de registre dès la mi-novembre et les clients n'auront plus à rester assis en tout temps.

Alexandre Leblanc, le directeur général du Piz'za-za et du café Aux 4 Jeudis, s'est réjoui d'apprendre la nouvelle. C’est une nouvelle qu’on attendait depuis longtemps, on l’aurait pris le 1er septembre, mais mieux vaut tard que jamais , s'est exclamé M. Leblanc, en entrevue.

Ça va changer complètement l'atmosphère, le dynamisme, les soirées dans nos établissements , a souligné ce dernier.

Depuis la première fermeture au printemps 2020, il fallait que les gens restent assis , il n'y avait plus d'échange social , ce qui nuisait grandement à l'ambiance, a-t-il dit.

Avec ces assouplissements, on aura droit à un véritable retour à l’ambiance d’un bar , a promis M. Leblanc.

Le masque et le passeport vaccinal seront toujours requis pour profiter d'une soirée dans les bars, mais c’est un mal nécessaire pour reprendre un certain risque régulier , a laissé savoir le directeur général des établissements.

Parmi les autres mesures annoncées, on retrouve le retour des soirées karaoké et la réouverture des pistes de danse. Le masque sera cependant nécessaire.

Fini le masque en classe au secondaire

M. Dubé a aussi annoncé que les élèves des écoles secondaires n'auront plus à porter le masque en classe. La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Suzanne Tremblay juge sage , la décision du gouvernement.

Quand on comprend comment ça se passe dans le corridor d’une école secondaire, quand la cloche sonne dans une école, il peut y avoir jusqu’à 3000 élèves , fait-elle valoir. Tout le monde sort au même moment des classes pour se diriger vers leur casier, il y a énormément de contacts très rapprochés, on est collés les uns sur les autres.

C’est sage, à l’heure actuelle, d’y aller graduellement. Une citation de :Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais

On va pouvoir observer ce qui se passe à partir du 15 novembre et ensuite, le gouvernement pourra réévaluer la situation et prendre d’autres décisions qui vont dans le sens d’assouplir les mesures , a aussi ajouté Mme Tremblay. Cette dernière a rappelé que la priorité, c'est la sécurité des élèves et du personnel.

La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Suzanne Tremblay Photo : Radio-Canada

La consigne de privilégier le télétravail, lorsque c'est possible, prendra également fin dans la province. Pour les employeurs et les travailleurs concernés par cette mesure, le retour en présentiel sera possible, mais les formules mixtes permettant la poursuite du télétravail seront recommandées , peut-on lire dans le communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux.

D'autres annonces sont attendues la semaine prochaine concernant les rassemblements privés intérieurs à l'approche du temps des Fêtes.

Avec les informations de Laurie Trudel