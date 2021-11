La pénurie de personnel force l’Hôpital de Hawkesbury à réduire ses services

Depuis lundi, deux services fonctionneront à 50 % de leur capacité : les services periopératoires (salles d’opération) et le centre familial des naissances, indique l' HGHHôpital général de Hawkesbury dans un communiqué diffusé mardi. Il n'est pas précisé quand ils pourront de nouveau fonctionner normalement.

Les autres soins aux patients hospitalisés et les cliniques ambulatoires, en revanche, continueront de fonctionner aux niveaux prévus, ajoute-t-on toutefois.

L’hôpital justifie sa décision par la pénurie de main-d'œuvre à laquelle il est confronté, comme tout le reste de la province.

La pénurie de personnel infirmier est devenue un problème critique en Ontario et dans l’ensemble du système de santé au pays. Notre situation géographique unique et les besoins linguistiques des patients de l’ HGHHôpital général de Hawkesbury rendent la situation encore plus difficile. En tant que directeur général, j’ai pris cette décision difficile afin d’atténuer les risques pour les patients et pour le mieux-être du personnel clinique et médical , déclare Marc LeBoutillier, directeur général de l’ HGHHôpital général de Hawkesbury .

Le conseil d’administration de l’hôpital a approuvé cette stratégie à l'unanimité lors de sa réunion du 27 octobre, souligne l’ HGHHôpital général de Hawkesbury .

Les reports d’interventions chirurgicales et la réduction des activités du centre familial des naissances seront déterminés en fonction de critères précis comprenant, entre autres, un cadre éthique et les besoins des patients, est-il précisé.

Les patients touchés devraient être directement informés par l’hôpital.

Cette décision mûrement réfléchie a été prise pour assurer la sécurité des patients et du personnel. Nos équipes de personnel clinique et médical font de leur mieux pour réduire les impacts de cette décision pour les femmes enceintes, les patients en attente de traitement et leurs familles , ajoute la Dre Julie Maranda, médecin-chef de l’ HGHHôpital général de Hawkesbury , dans le communiqué. Nous faisons tout en notre pouvoir pour équilibrer les soins urgents et non urgents des patients de notre communauté.

Les personnes ayant besoin de soins urgents sont invitées à se rendre au service des urgences.