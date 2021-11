Leonard Cohen, poète et bohème

Avant d’être un musicien, Leonard Cohen est un homme de lettres.

Un poète qui a publié une dizaine de recueils de poèmes et qui a remporté son tout premier concours littéraire comme étudiant à l’Université McGill.

Un créateur bohème qui aime arpenter les rues de Montréal et qui, dans les années 60 et 70, cherche l’inspiration sur la petite île grecque d'Hydra ou dans le foisonnant quartier Chelsea à New York.

Lorsque Leonard Cohen marie musique et poésie, c’est pour chanter un amour lointain ou destructeur et incarner le spleen de sa voix grave et énigmatique.

Sunday, 20 novembre 1966 (CBC)

La chanson The Stranger Song qu’il interprète dans les studios de CBC le 20 novembre 1966 représente bien cette période dans le parcours de l’artiste originaire de Montréal.

Leonard Cohen raconte dans cette chanson diffusée dans le cadre de l’émission Sunday l’engagement fuyant entre un homme et une femme en utilisant l’analogie d’un jeu de cartes et d’un train à prendre.

Le chanteur enregistrera le titre sur son premier album Songs of Leonard Cohen (1967) sur lequel figurent deux autres chansons qui donneront à sa carrière musicale tout son envol : Suzanne et So long, Marianne.

Leonard Cohen et son appartenance à Montréal

Les origines montréalaises de Leonard Cohen sont indissociables de ses textes, empreints de questionnements existentiels et religieux.

Née en 1934 dans une famille juive de Westmount, Leonard Cohen est un anglophone de Montréal dans un Québec francophone, un juif parmi les chrétiens.

Le Point, 9 mai 1985

Dans cette entrevue à l’émission Le Point du 8 mai 1985, Leonard Cohen s’exprime en français sur son attachement à Montréal alors qu'il se prépare à y présenter un concert.

Il confie à la journaliste Isabelle Albert sa nervosité de monter sur scène dans sa ville natale, car c’est sa famille au sens large qui vient le voir.

C’est toujours difficile de chanter à Montréal. J’ai toute ma famille, mes amis. De la scène, je vois tous les gens que je connais. Une citation de :Leonard Cohen

Je considère Montréal comme chez moi , ajoute-t-il, en commentant au passage les transformations du quartier portugais où il a un appartement.

Leonard Cohen s’exprime également sur son statut de juif anglophone dans un Québec mené par un parti politique souverainiste.

C'était nécessaire d'affirmer les différences, d'affirmer une langue et une culture , déclare-t-il. Il faut garder cet esprit d'indépendance.

Sa mélancolie, suggère Leonard Cohen, lui vient des chansons russes que fredonnait sa mère dans leur maison, mais lui préfère qualifier ses chansons de sérieuses.

Le cœur est plus ou moins sérieux, mais quand on ferme la porte et on se retrouve seul dans la chambre, ça c’est sérieux. Mes chansons viennent de cet espace , illustre-t-il élégamment.

Alors âgé de 50 ans, Leonard Cohen affirme ne pas du tout avoir peur de vieillir. L’auteur craint cependant la page blanche.

On a toujours l’impression qu’on n’a rien à dire. On prend la guitare et on n’a rien à chanter, mais grâce à Dieu ou quelque chose, ça commence, ça arrive et on recommence. Une citation de :Leonard Cohen

Leonard Cohen, moine bouddhiste

Poète tourmenté, mélodiste harmonieux et chanteur à la voix enveloppante, Leonard Cohen est connu dans le monde entier. Une citation de :L’animatrice Michaëlle Jean

Dans les années 90, Leonard Cohen se retire dans un monastère bouddhiste en Californie. Il se fait moine sous le nom de Jikan qui signifie le silencieux.

Après dix ans d’absence, la sortie de son douzième album est pour le moins attendue, mais Leonard Cohen n'accorde plus d’entrevues, annonce l’animatrice Michaëlle Jean au Téléjournal du 12 octobre 2001.

Le Téléjournal/Le Point, 12 octobre 2001

Pour brosser le portrait de Leonard Cohen, le journaliste Claude Deschênes s’entretient plutôt avec son plus fidèle admirateur, l’auteur-compositeur Jim Corcoran.

C'est un personnage fascinant , affirme Jim Corcoran. Quand on plonge dans son œuvre, il y a une satisfaction énorme .

Le reportage de Claude Deschênes revient sur les débuts de Leonard Cohen comme poète et chanteur et sur sa contribution unique au langage de la musique.

Il a cette volonté d'être direct, d'être franc, d'être simple, mais malgré lui, il est très calé , décrit Jim Corcoran. Sa poésie est pure, profonde et populaire comme il l'a toujours souhaité.

Composé après plus de six ans de méditation dans un monastère, l’album Ten New Songs révèle un Leonard Cohen plus serein, mais encore bien visionnaire.

Jim Corcoran est particulièrement secoué par les derniers mots de l'album Ten New Songs : « May the lights in The Land of Plenty shine on the truth some day ».

Pour Leonard Cohen, la prière, c'est un langage naturel, ça lui appartient , résume-t-il.

Le retour de Leonard Cohen dans la sphère publique

Au milieu des années 2000, la gérante de Leonard Cohen s’enfuit avec sa fortune. Le septuagénaire se voit forcé de sortir de sa retraite pour reprendre le travail et remonter sur scène.

Le Téléjournal/Montréal, 7 février 2006

C’est dans ce contexte que la journaliste Luce Gauthier s’entretient avec lui au Téléjournal du 7 février 2006.

Deux jours plus tôt, on a rendu hommage à Leonard Cohen dans un gala à Toronto. L’artiste québécois a été intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

Leonard Cohen en est encore fort ému. « Everybody stood up, it was really overwhelming », exprime-t-il dans sa première langue.

J'ai dû rester à la maison afin de travailler sur plusieurs projets, explique-t-il dignement à la journaliste en abordant sa dernière création, un livre de dessins et de poèmes intitulé Book of Longing.

Fort heureusement, je les ai amenés à un niveau acceptable pour moi et j’espère qu’ils plairont aux autres, ajoute-t-il humblement.

Il faut mesurer ses petits désastres financiers à sa vie, à la vie de ses amis, au monde, exprime Leonard Cohen sur la mésaventure qu’il laisse maintenant entre les mains des tribunaux.

It's really a tiny thing Une citation de :Leonard Cohen

Merci de m'avoir reçu et d'avoir parlé de mon travail, conclut-il avec toute la classe et la délicatesse qui ont fait sa signature.

La mémoire de Leonard Cohen

Leonard Cohen lance son quatorzième album studio, You Want It Darker, le 21 octobre 2016. Un dernier opus réalisé par son fils, Adam Cohen et conçu alors que sa santé est en déclin.

Il meurt à Los Angeles deux semaines plus tard, le 7 novembre 2016, à l’âge de 82 ans. Il sera inhumé à Montréal, au cimetière juif Shaar Hashomayim, sur les versants du Mont-Royal.

Téléjournal, 10 novembre 2016

Le soir de l’annonce officielle de son décès, le 10 novembre 2016, une vigile se forme spontanément devant la résidence de Leonard Cohen dans le quartier Mile End à Montréal.

La journaliste Émilie Dubreuil rend compte de l’ambiance qu’il y règne au Téléjournal animé par Céline Galipeau.

Dans le petit parc du Portugal où il appréciait se détendre, des Montréalais se recueillent et entonnent les chansons les plus marquantes du répertoire de Leonard Cohen.

Des voisins viennent aussi saluer la mémoire de l’artiste montréalais, décrit comme un homme réservé, mais toujours aimable .

Le Téléjournal Grand Montréal 18h, 26 juin 2017

À Montréal, une série d’hommages suivront pour honorer la mémoire de Leonard Cohen.

Parmi ceux-ci, une immense fresque murale à son effigie sur un édifice de la rue Saint-Laurent, à quelques pas de sa résidence montréalaise.

Le journaliste Bahador Zabihiyan nous présente le résultat final de cette murale au Téléjournal Grand Montréal 18 h du 26 juin 2017.

L’œuvre de 40 mètres de haut a été réalisée par un artiste habitant dans le quartier, Kevin Ledo, qui a lui-même été inspiré par la voix de Leonard Cohen.

Je l'ai déjà vu une fois, de dos, au détour d’une rue du Mile End, confie l'artiste, traduisant bien toute la fascination et l'admiration que suscite Leonard Cohen dans sa ville natale.