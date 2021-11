Passeport vaccinal requis dans les centres de ski : un casse-tête pour les propriétaires

À compter du 15 novembre, donc dès que la saison de ski démarrera, une preuve vaccinale sera exigée aux personnes de 13 ans et plus pour utiliser les remontées mécaniques et pour accéder à certains services offerts dans les chalets de ski, comme les cafétérias, les restaurants et les bars.

Le port du masque sera obligatoire lors des déplacements à l'intérieur des chalets. Skieurs et planchistes pourront toutefois utiliser les remontées mécaniques sans masque si elles sont au grand air, comme c'est le cas des télésièges ou des tire-fesses (T-bar).

Déjà, les laissez-passer de saison 2021-2022 ont été vendus au Parc du Mont-Saint-Mathieu. (Archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Éric Verreault, le directeur général du parc du Mont-Saint-Mathieu, situé à Saint-Mathieu-de-Rioux au Bas-Saint-Laurent, a reçu l'annonce de ces nouvelles mesures avec réserve.

Il espère que le fait d'exiger le passeport vaccinal convainque certains skieurs de retourner sur les pentes.

Par contre, il estime que ces nouvelles consignes créeront des ennuis pour ceux qui se sont déjà procuré leur laissez-passer pour la saison et qui ne sont pas adéquatement vaccinés.

On vient de finir la prévente la semaine passée et on sait qu'il y a un pourcentage de nos ventes qui va disparaître, qu'on va devoir rembourser parce que la population n'est pas toute vaccinée. Une citation de :Éric Verreault, directeur général du parc du Mont-Saint-Mathieu

Le coordonnateur de l'expérience client au Parc du Mont-Comi, situé à Saint-Donat au Bas-Saint-Laurent, Jérôme Roussel, affirme lui aussi que le fait d'exiger le passeport vaccinal causera des maux de tête aux personnes qui se sont déjà procuré leur laissez-passer saisonnier. Il ajoute que tous ces skieurs devront être contactés.

On a commencé la prévente. Elle s'est terminée au 31 octobre. Donc, on a une bonne partie des abonnements qui sont vendus. La plupart n'ont pas été remis, mais quelques clients ont déjà leur carte avec eux. Il va falloir vérifier ça avant le début de la saison pour qu'ils ne puissent pas skier si le passeport n'a pas été validé. On va rembourser tous ceux qui ne peuvent pas présenter leur passeport vaccinal, sans pénalité et sans poser de questions non plus, précise-t-il.

Les employés du Parc du Mont-Comi devront rappeler les skieurs qui se sont déjà procuré leur laissez-passer pour 2021-2022 pour s'assurer qu'ils sont adéquatement vaccinés. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

Patrick Pelletier, le directeur général de la Corporation plein air Manicouagan, organisme gestionnaire du Mont Ti-Basse, à Baie-Comeau, abonde dans le même sens que ses collègues.

Il se dit ravi de pouvoir opérer de nouveau sans limites de capacité, mais il estime lui aussi que l'application du passeport vaccinal sera un défi logistique.

Pour vérifier ces gens-là, il y a plusieurs entrées à contrôler dans le chalet. C'est de voir la façon dont on va fonctionner. Par exemple, les gens qui font de la raquette, c'est une activité libre (NDLR sans besoin de preuve vaccinale), mais s'ils veulent venir se réchauffer ou manger dans la cafétéria, il faut trouver une façon de savoir si ces gens-là ont été contrôlés , soutient Patrick Pelletier.

De son côté, la directrice des opérations du Petit-Chamonix à Matapédia, en Gaspésie, Mélissa Anctil, se demande si l'imposition de présenter le passeport vaccinal pour profiter des pentes ne compliquera pas les opérations du centre de ski plutôt que de les faciliter.

Opérer un centre de ski en temps de COVID, ce n'est pas facile. J'ai de la misère à dire si le passeport vaccinal va rendre la saison plus facile, ou plus compliquée. Une citation de :Mélissa Anctil, directrice des opérations du centre du Petit-Chamonix

La présentation du passeport vaccinal ne sera pas requise pour les sports hivernaux extérieurs qui ne requièrent pas de remontée mécanique, comme le ski de fond ou le patinage.

Le respect des consignes sanitaires de base comme le port du masque et la distanciation physique d'un mètre demeure toutefois obligatoire dans les installations intérieures liées à ces activités, comme les chalets et les cabanes destinées à enfiler les patins.

Les tenanciers se réjouissent du retour de la danse et du karaoké

Toujours lors de son point de presse de mardi d'après-midi, le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé d'autres assouplissements des restrictions sanitaires en imposée dans la province.

Certains de ces assouplissements touchent les bars et les restaurants. Dès le 15 novembre, les Québécois pourront à nouveau y danser et y pousser la chansonnette au karaoké.

De plus, la tenue d'un registre des clients ne sera plus obligatoire.

Le karaoké et la danse seront de nouveau permis dans les bars. (Archives) Photo : Shutterstock / Vershinin89

L'annonce réjouit la responsable des communications et des réseaux sociaux au pub Le Bien Le Malt à Rimouski, Karen Beaulieu. Elle rappelle que son équipe avait l'habitude d'accueillir des artistes et d'organiser des soirées de slam avant l'arrivée du virus.

La pandémie, ça n'a pas été facile pour le milieu des bars. On a été fermés pendant longtemps. Une citation de :Karen Beaulieu, responsable des communications et des réseaux sociaux au pub Le Bien Le Malt

On a pu rouvrir, mais on n'était pas au maximum de notre capacité. On a suspendu tous les événements qu'on fait ici. On favorise beaucoup le milieu culturel. On a des soirées slam, jazz, swing. C'est sûr qu'on ne pouvait plus faire ces activités-là. Avec ces assouplissements, ça va pouvoir reprendre. Donc, c'est sûr qu'on est contents , ajoute-t-elle.

La copropriétaire du bar Le Caleverre à Rivière-au-Renard, Vicky Dufresne, se réjouit pour ses clients, mais également pour ses employés qui ont vu leur liste de tâches s'allonger dans les derniers mois.

Ça va alléger le travail des employés parce que normalement, on est toujours deux sur le plancher. Avec toute la gestion qu'il y a à faire, on n'a pas le choix d'être deux. [...] Ça va être plus facile de moins jouer à la police avec nos clients, précise-t-elle.

Par contre, le port du masque lors des déplacements et le passeport vaccinal demeurent obligatoires dans les restaurants et les bars.

Avec les informations d'Isabelle Larose et de Shanelle Guérin