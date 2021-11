15 municipalités québécoises à surveiller en cette fin de semaine électorale

1. MONTRÉAL

La mairesse sortante et cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, défend son bilan face Denis Coderre, battu en 2017, qui tente un retour à l'hôtel de ville à la tête d’Ensemble Montréal.

La présence dans la course de Balarama Holness, instigateur de la pétition à l’origine de la consultation sur le racisme et la discrimination systémiques, pourrait venir brouiller les cartes. Mais c’est véritablement à un duel Plante-Coderre que les Montréalais assistent depuis le début de la campagne.

Les deux chefs ont pris des engagements sur les deux questions qui préoccupent le plus les Montréalais, soit l’accès au logement et la sécurité. Valérie Plante promet 60 000 logements abordables et 110 millions de dollars pour la sécurité, tandis que Denis Coderre veut construire 50 000 logements et engager 250 policiers supplémentaires.

2. LONGUEUIL

À seulement 29 ans, la députée indépendante de Marie-Victorin à l’Assemblée nationale, Catherine Fournier, pourrait devenir la plus jeune mairesse d’une grande ville québécoise. La cheffe de la Coalition Longueuil devra cependant pour cela triompher de Josée Latendresse (Longueuil ensemble) et Jean-Marc Léveillé (Longueuil citoyen).

Avec le candidat à la mairie de Laval Stéphane Boyer, Catherine Fournier s’engage, si elle est élue, à ​​organiser un important sommet panquébécois sur l'habitation afin de trouver des solutions à la crise du logement.

Josée Latendresse propose quant à elle un gel de taxes et entend donner une identité forte aux quartiers, alors que Jean-Marc Léveillé parle d'accueillir davantage de CPE sur le territoire de la ville.

3. LAVAL

De nombreux candidats tentent de succéder au maire sortant Marc Demers, dont son dauphin Stéphane Boyer (Mouvement lavallois), mais aussi Michel Trottier (Parti Laval) et Sophie Trottier (Action Laval).

M. Boyer, 33 ans, s’est notamment engagé à baisser du quart son salaire s’il est élu, après que le Journal de Montréal eut révélé que le maire de Laval était au deuxième rang des mieux payés de la province.

La candidate Sophie Trottier promet quant à elle de geler les taxes jusqu'en 2025 si elle est élue, alors que Michel Trottier veut offrir aux citoyens davantage de services.

4. GATINEAU

Maude Marquis-Bissonnette, cheffe d'Action Gatineau et candidate à la mairie Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Gatineau pourrait avoir sa première mairesse. La conseillère municipale Maude Marquis-Bissonnette, âgée de 33 ans, affronte dans les urnes la candidate indépendante France Bélisle, ancienne journaliste et PDG à Tourisme Outaouais.

Mme Marquis-Bissonnette, cheffe d’Action Gatineau, parti fondé par le maire sortant Maxime Pedneaud-Jobin, fait des changements climatiques et de la relance du centre-ville son cheval de bataille.

5. QUÉBEC

Deux femmes et trois hommes se battent pour la succession de Régis Labeaume. En tête dans les sondages, sa dauphine, la conseillère municipale et femme d’affaires Marie-Josée Savard, se présente comme la candidate de la continuité. Jean-François Gosselin, chef de l’opposition officielle, se dit le candidat de la relance post-COVID. Il mise sur un projet de métro léger plutôt que sur le tramway, un projet du maire sortant.

Issu du milieu communautaire, Bruno Marchand entend construire des quartiers riches et animés. Sa priorité : prendre soin du monde . Le chimiste Jean Rousseau, pour sa part, veut se consacrer à la lutte contre les changements climatiques. Il mise pour cela sur la collaboration des citoyens, notamment par la mise en place de budgets participatifs.

Dans le même ordre d’idées, Jackie Smith, de Transition Québec, souhaite être la voix des progressistes et des écologistes à l’hôtel de ville. Elle propose la gratuité des transports en commun et la fin de la circulation automobile sur le port de Québec.

6. SHERBROOKE

Le maire sortant, Steve Lussier, affronte trois candidats prêts à lui ravir son poste. L'ancien ministre libéral provincial et ex-député Luc Fortin, la jeune conseillère Évelyne Beaudin, 32 ans, ancienne candidate d’Option nationale, et Patrick Tétreault, qui tente sa chance pour la deuxième fois. Les questions du transport et de la démocratie municipale ont été à l’avant-plan durant la campagne.

7. SAGUENAY

Les six candidats à la mairie de Saguenay étaient réunis pour débattre des enjeux touchant la ville dans le cadre du Cercle de presse. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Six candidats convoitent l’hôtel de ville de Saguenay, détenu depuis quatre ans par Josée Néron, qui tentera dimanche d’obtenir un second mandat. Ses adversaires sont Julie Dufour, présidente de l'arrondissement de Jonquière et conseillère municipale, Serge Simard, ancien député libéral, Catherine Morissette, mairesse sortante de Saint-David-de-Falardeau, Jacinthe Vaillancourt, femme d’affaires nouvellement venue en politique, et Claude Côté, conseiller syndical et militant pour l’environnement. Un septième candidat, Dominic Gagnon, s’est désisté.

Le développement économique et industriel de la ville fait partie des enjeux de la campagne, tout comme la construction d’un amphithéâtre, l’implantation d’un système de compostage, l’aménagement du terrain de l’ancienne usine d'Abitibi Consolidated à La Baie et la dévitalisation des centres-villes.

8. SAINT-JÉRÔME

La plus grande ville des Laurentides a fait parler d’elle cet hiver dans la foulée du départ de son maire Stéphane Maher, condamné pour manœuvres électorales frauduleuses.

Aujourd’hui, les Jérômiens ont le choix entre sa remplaçante, la mairesse sortante Janice Belair-Rolland (Vision Saint-Jérôme), l’ex-député péquiste Marc Bourcier (Avenir Saint-Jérôme), et Marc-Olivier Neveu (Mouvement Jérômien), un candidat âgé d’à peine 21 ans. Les candidats entendent améliorer les services publics et trouver des solutions à la crise du logement.

9. REPENTIGNY

Martin Nadon, du Parti démocratique Repentigny-Le Gardeur, juge qu'il y a eu un manque de leadership à l’hôtel de ville sur la question du profilage. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Après 24 ans à la tête de la Ville, la mairesse Chantal Deschamps a annoncé qu’elle ne sollicitera pas de 7e mandat. Une course à trois engage son dauphin, Éric Chartré, l’ancien député du Bloc québécois Nicolas Dufour, et Martin Nadon, un gestionnaire à la Société des casinos du Québec. Parmi les enjeux : l’accès aux berges, la construction de condos, mais aussi le profilage racial.

En septembre, dans un rapport accablant portant sur le profilage racial, des chercheurs ont constaté qu’à Repentigny, les Noirs sont trois fois plus susceptibles d'être interpellés par la police que les Blancs. En entrevue à Radio-Canada, des membres de la communauté noire de Repentigny se sont dits sceptiques par rapport aux changements concrets que pourra amener une nouvelle administration.

10. DRUMMONDVILLE

L’homme d’affaires Othmen Bouattour, la conseillère municipale sortante Stéphanie Lacoste et le maire sortant Alain Carrier se disputent la mairie de Drummondville. Parmi les enjeux auxquels veulent s’attaquer les candidats : la pénurie de logements abordables, l’avenir du centre-ville et la gestion d’un conflit qui oppose la Ville à la multinationale Waste Management, entourant l’exploitation d’un site d’enfouissement. L’ancien maire Alexandre Cusson, qui avait quitté ses fonctions pour se lancer dans course à la direction du Parti libéral du Québec, avait été élu sans opposition en 2017.

11. SAINT-HYACINTHE

Le départ du maire Claude Corbeil, après huit ans à la tête de la ville, laisse la place à deux nouveaux candidats : le conseiller sortant André Beauregard et une ancienne candidate de Québec solidaire, Marijo Demers, à la tête de Saint-Hyacinthe unie. La professeure de science politique au cégep, arrivée deuxième lors des élections provinciales en 2018, mène sa campagne sur le thème de l’environnement et la protection des terres agricoles. André Beauregard, qui se présente comme indépendant, mise sur la continuité avec l’administration précédente.

12. MIRABEL

À Mirabel comme ailleurs au Québec, la protection de l’environnement joue un rôle primordial dans ces élections. Dans cette ville des Laurentides, l’enjeu concerne un immense boisé dans le secteur de Saint-Augustin. S’il est élu maire, David Marra-Hurtubise, ancien conseiller municipal et chef de Mouvement citoyen Mirabel, promet que la Ville fera l’acquisition du boisé et le conservera dans son entièreté, évitant toute construction par des promoteurs immobiliers. Son rival, le maire suppléant et chef d’Action Mirabel, Patrick Charbonneau, estime que la protection de l'entièreté du boisé coûterait trop cher aux contribuables.

13. RIMOUSKI

Si la moitié des villes du Bas-Saint-Laurent connaissent déjà leur maire, élus sans opposition, Rimouski doit attendre encore un peu. L’ancien député fédéral néo-démocrate Guy Caron se mesure à la conseillère municipale sortante, Virginie Proulx. M. Caron s'engage notamment à dynamiser le centre-ville de la plus grande ville de la région et à s'attaquer à la crise du logement. Son adversaire s'intéresse notamment au transport collectif, estimant que les tarifs sont beaucoup trop élevés. Le poste de maire est laissé vacant par Marc Parent, qui a décidé de quitter la politique municipale à la fin de son mandat.

14. ROUYN-NORANDA

Diane Dallaire a officiellement lancé sa campagne électorale le 7 octobre. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

La mairesse sortante, Diane Dallaire, affronte l’ex-journaliste Jean-Marc Belzile, l’ancien conseiller municipal Philippe Marquis et Vuyani Gxoyiya, qui en est à sa troisième tentative à la mairie. Les adversaires de Mme Dallaire ont placé l’environnement et la lutte contre les changements climatiques au cœur de leur campagne. Le dossier des émissions d’arsenic de la Fonderie Horne fait également partie des enjeux prioritaires.

15. SEPT-ÎLES

La pénurie de main-d’œuvre est un enjeu crucial à Sept-Îles, où trois candidats sont en lice pour succéder à Réjean Porlier, qui a décidé de ne pas solliciter un troisième mandat. L’avocat Steeve Beaupré veut mettre l’accent sur l’attraction et la rétention des travailleurs, tandis que le conseiller municipal Michel Bellavance souhaite attirer des travailleurs immigrants qualifiés dans la région. Le promoteur immobilier Steve Trudel propose ce qu'il décrit comme un changement radical de vision et de développement, disant vouloir éviter de formuler des promesses électorales qui n'aboutissent pas.