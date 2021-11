Grippe : pénurie de vaccin pour les 65 ans et plus

Les doses de vaccin antigrippal destinées aux 65 ans et plus sont insuffisantes dans le Nord de l'Ontario. On apprenait pourtant en octobre que la distribution du vaccin contre la grippe pour la population générale allait être retardée afin de prioriser les aînés.

Peu après la mi-octobre, les autorités provinciales soulignaient les retards dans la production des vaccins cette année, en plus de leur volonté de prioriser les aînés et les personnes souffrant d'une maladie chronique.

Or, voilà que les pharmacies qui offrent la vaccination grippale sont presque toutes à cours de ce type de vaccin.

Parmi plusieurs pharmacies que Radio-Canada a contactées, notamment à Sudbury, Lively, Timmins et Nippising Ouest, une seule avait encore des doses pour les 65 ans et plus et les personnes vulnérables.

Megan Touchette du Bureau de santé publique de Sudbury et district explique que deux types de vaccins ont été homologués pour les aînés : le VAQ à haute dose et VTI avec adjuvant.

Selon Mme Touchette, ces deux vaccins, communément appelés à haute dose , ont été conçus avec des approches différentes, mais les deux visent à mieux répondre aux besoins des personnes plus vulnérables.

Recevoir le vaccin standard

Certaines pharmacies jointes au téléphone ont recommandé de ne pas hésiter à recevoir le vaccin standard.

D’ailleurs, Ryan Peters, des Services de santé du Timiskaming, explique que le VAQ standard est considéré comme satisfaisant pour toute personne de 65 ans et plus .

Le meilleur vaccin contre la grippe, peu importe votre âge, est celui qui vous est offert en premier. Une citation de :Ryan Peters, Services de santé du Timiskaming

Megan Touchette souligne quant à elle que les vaccins contre la grippe peuvent prendre jusqu'à deux semaines avant de complètement protéger une personne.

Dès lors, étant donné que nous nous trouvons actuellement en plein début de la saison de la grippe, les personnes vulnérables devraient, selon elle, songer à recevoir une dose du vaccin standard au cas où leur pharmacien leur indiquerait un délai de plus d’une semaine avant d'obtenir des vaccins à haute dose.

[S'ils ne sont pas disponibles], c'est préférable de ne pas attendre pour un vaccin en particulier, et prendre celui qui est disponible. Une citation de :Megan Touchette, Bureau de santé publique de Sudbury et district

D’ailleurs, par voie de communiqué, le département des relations publiques de Loblaws, qui gère de nombreuse pharmacies du nord de la province, a expliqué que l’approvisionnement de ce type de vaccin est limité.

Loblaws rappelle que le gouvernement de l’Ontario est responsable de l'approvisionnement des vaccins contre la grippe, qu’il redistribue ensuite vers les pharmacies et les établissements de santé.