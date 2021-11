L’influence du Québec à Ottawa menacée par la nouvelle carte électorale

Dans le stationnement d’une cabane à sucre, une dizaine de personnes sont rassemblées autour d’une camionnette noire. Au milieu de la mêlée, le député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold, tente de répondre aux questions qui fusent de toutes parts.

Les citoyens sont en quête de réponses sur la voie de contournement ferroviaire, à la suite de la tragédie de Lac-Mégantic. Ils sont frustrés du manque d’informations émanant de Transports Canada et s’en remettent à leur député conservateur pour les tenir au courant.

Leur député est parfois un des seuls liens des électeurs avec Ottawa. Une connexion importante, qui risque d’être plus difficile à maintenir, selon le député, si le Québec perd un siège aux Communes. Perdre un siège pour le Québec, selon Luc Berthold, c'est perdre un siège en région, là où on a une petite population qui vit sur un grand territoire.

Comme député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold représente le même nombre d’électeurs qu’une circonscription montréalaise, mais avec un territoire 500 fois plus grand à couvrir.

Un redécoupage de la carte électorale, selon lui, risque de remodeler des comtés encore plus grands à couvrir. Selon lui, cela va limiter l’accès des gens à leur député et aux services du gouvernement fédéral en général.

Des préoccupations qui sont partagées par ses commettants. Je pense que l'écoute va être moins là , estime Arianne Tremblay, une femme d’affaires propriétaire d’une érablière à Nantes. C'est un peu comme les médecins de famille : quand il y a trop de patients, c'est difficile d'avoir un rendez-vous. C'est la même chose pour un député.

Redécoupage

Élections Canada calcule que le nombre de députés provenant du Québec diminuera en 2024, pour passer de 78 à 77 sièges aux Communes. C’est la première fois depuis 1966 qu’une province perdrait un siège.

À l’inverse, l’Ontario et la Colombie-Britannique gagneraient un siège chacune, alors que l’Alberta compterait trois députés de plus.

Le calcul d’Élections Canada est complexe et tient compte de nombreux facteurs.

La croissance dans les provinces de l'Ouest a été plus forte que la croissance au Québec , explique Geneviève Tellier, professeure de politique à l’Université d’Ottawa. Le Québec perd un siège notamment en raison d’une plus faible natalité et d’une immigration plus faible, alors que la croissance va plus vite dans les provinces de l’Ouest et l’Ontario.

Les conséquences du redécoupage de la carte électorale Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Le calcul est mathématique, mais le débat est rapidement devenu politique.

Les Québécois méritent de conserver leur poids politique à Ottawa, souligne Luc Berthold, notamment parce qu’il faut préserver le fait français. Si on perd un député et que d'autres provinces en gagnent, ça va être quoi notre représentation? se demande Sylvain Côté, un homme d'affaires dans Mégantic-L’Érable. C’est quoi le message? Est-ce que le Québec est vraiment apprécié au Canada?

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une motion qui dénonce la perte de poids du Québec à Ottawa. Le premier ministre François Legault est monté aux barricades. La nation québécoise est un des deux peuples fondateurs, dit le premier ministre. Il faut que ça ait des conséquences, notamment celle de préserver le poids de la nation québécoise à la Chambre des communes.

En tant que premier ministre, Justin Trudeau a le pouvoir de déposer un projet de loi pour changer la formule, afin de maintenir le poids du Québec à 78 sièges. Mais le premier ministre refuse pour le moment de se mouiller.

Chaque province aura sa propre Commission de refonte de la carte électorale, qui tiendra des audiences publiques et qui fera ses recommandations au gouvernement d’ici la fin de 2022. Les députés pourront en débattre jusqu’à l’été 2023 pour effectuer des modifications, qui entreront en vigueur en avril 2024.

La mairesse de Lac-Mégantic Julie Morin en compagnie du député de Mégantic-L’Érable Luc Berthold. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Premier contact avec la population

La mairesse de Lac-Mégantic accueille le député Luc Berthold dans son bureau. Julie Morin demande son aide pour l’obtention de subventions fédérales dans des dossiers qui lui tiennent à cœur.

Elle déplore également que beaucoup de gens de la région n’aient pas un accès rapide à différents services fédéraux. Le seul bureau de Services Canada est à Lac-Mégantic. Pour les gens de Notre-Dame-des-Bois, il faut faire 45 minutes de route, c’est loin!

C’est pour cette raison que les gens se tournent vers le bureau du député, ajoute Luc Berthold, pour les questions sur l’aide pandémique ou la sécurité de la vieillesse. Si le territoire du député s’agrandit avec le redécoupage électoral, on n’arrivera pas à fournir tout ce monde-là. Ça serait catastrophique.

La mairesse Julie Morin craint également un impact direct pour ses dossiers municipaux. Si le député doit avoir des contacts avec 70 maires, ça dilue notre temps avec lui , dit-elle.

Elle compare la situation aux élus des villes, qui n’ont qu’un seul maire à rencontrer. À Sherbrooke, le député peut faire tout son territoire à vélo. Ici, ça prend 3 heures de voiture pour faire la circonscription de bord en bord.

Le député Luc Berthold en compagnie de la PDG du groupe Castech, Jennifer Poiré. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Les gens d’affaires

Le député Luc Berthold écoute attentivement la PDG du groupe Castech, Jennifer Poiré, lui raconter ses problèmes avec le ministère de l’Immigration. Son entreprise de fabrication d’équipement minier a de la difficulté avec le programme des travailleurs étrangers temporaires. Quand on appelle, on n'a jamais la même réponse d’une fois à l’autre , se plaint la femme d’affaires. C’est souvent le bureau du député qui l’aide à démêler le tout.

Elle craint que le redécoupage de la carte électorale ne diminue cette disponibilité. Ça va être moins rapide, ça va être moins efficace, et nous, on a besoin de réponses assez rapidement , plaide Jennifer Poiré. Bon nombre d’entreprises du coin, dit-elle, dépendent parfois de cette aide rapide pour maintenir leurs opérations.