Déontologie policière : l’agent Chamberland en attente de sa sanction

Le policier a été reconnu coupable en juillet dernier de quatre chefs d’accusation relativement à une intervention policière survenue le 24 juin 2018, lors d’une fête d’après-bal dans une résidence de Val-d’Or.

Il était accusé d’intimidation et menaces, d’avoir sciemment émis un constat d’infraction sans justification et d’avoir utilisé la force sans droit envers un adolescent, puis d’intimidation et menaces envers ses parents.

Le commissaire réclame 11 jours de suspension

La procureure du commissaire en déontologie, Me Valérie Deschênes, a plaidé pour une sanction totalisant 11 jours de suspension du policier, dont 8 sur le chef d’usage de la force, en s’appuyant sur la jurisprudence qu’elle a déposée.

Elle a aussi rappelé que la victime était d’âge mineur (16 ans) au moment des faits, ce qui en faisait une personne vulnérable.

La société est en droit de s’attendre à plus de jugement de la part d’un adulte, qui en plus est un policier. Donc, déjà en partant, je pense que ce facteur-là doit être considéré à l’égard de tous les chefs d’infractions déontologiques qui sont retenus contre le policier intimé. Ensuite, on doit retenir, pour chacune des infractions, qu’on a eu un manque de retenue, un manque de maturité face à un mineur et un groupe de mineurs, et une perte de sang-froid qui vient directement atteindre l’intégrité et la dignité de la profession , a plaidé Me Deschênes.

Des blâmes et une suspension d’un jour

Pour sa part, Me Mario Gaggino, qui représente Mathieu Chamberland dans ce dossier, estime que les chefs de menaces et intimidation ainsi que d’utilisation de la force sans droit méritent un blâme. Quant au chef d’avoir émis un constat d’infraction sans justification, il devrait valoir une suspension d’un jour à son client.

Me Gaggino a argumenté que les gestes reprochés dans la jurisprudence présentée par la procureure du commissaire étaient beaucoup plus graves que ceux reprochés à l’agent Chamberland.

Il a aussi fait valoir qu’il n’a pas d’antécédents en déontologie et qu’il avait seulement cinq ans d’expérience au moment des faits, des éléments dont il faut tenir compte en matière disciplinaire, selon lui.

Pour avoir fermé la portière côté conducteur afin d’empêcher l’adolescent de s’asseoir dans le véhicule, et pour l’avoir poussé à la hauteur du cou ou de la gorge pour le faire reculer, on demande huit jours de suspension. Alors, je vous suggère, je vous soumets bien humblement que ça me semble disproportionné par rapport aux faits puis par rapport à la jurisprudence , a-t-il souligné.

Me Gaggino a aussi évoqué la couverture médiatique de l’affaire comme facteur atténuant. Me Deschênes a toutefois rappelé que cet argument avait été rejeté par le passé, en faisant allusion au dossier fortement médiatisé de Stéfanie Trudeau, mieux connue sous le surnom de Matricule 728.