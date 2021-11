La Commission scolaire francophone des T.N.-O. porte sa cause en Cour suprême du Canada

La commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) et des parents demandent à la Cour suprême du Canada d'entendre la cause qui les opposent au ministère territorial de l’Éducation en ce qui a trait à l’admission d’élèves non-ayant droit.

Dans les documents déposés en Cour suprême lundi, la commission scolaire et les parents contestent certaines questions de droits invoquées par la décision de la Cour d’appel en lien avec l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Les demandeurs affirment aussi que leurs droits linguistiques ont été lésés en Cour d’appel. Ils demandent à la Cour suprême d'établir si le droit d’employer le français devant les tribunaux comprend que cette langue soit comprise des membres de la Cour.

Ce conflit entre la CSFTNOCommission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest et le ministère de l’Éducation a commencé lorsque la ministre de l’Éducation de l’époque, Caroline Cochrane, aujourd’hui la première ministre du territoire, a rejeté la demande d’admission à l’école francophone de six enfants non-ayant droit, un en 2018 et cinq en 2019.

Qu'est-ce qu'un ayant droit? Un ayant droit est une personne qui a un droit constitutionnel à l'école dans la langue officielle minoritaire de sa province ou de son territoire en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. (Nouvelle fenêtre)

À deux reprises un juge de la Cour suprême territorial a donné raison aux familles qui contestaient le raisonnement de la ministre et lui a demandé de revoir sa décision après une demande de révision judiciaire.

Le gouvernement a contesté ces deux jugements de la Cour d’appel du territoire. Chaque fois, les trois juges ont confirmé que les décisions de la ministre étaient raisonnables.

L'École Allain St-Cyr est l'école francophone de Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

La cause que portent désormais la CSFTNO et les parents devant le plus haut tribunal du pays, ne vise plus à demander l’admission de ces six élèves aux écoles de français langue première du territoire, mais bien de clarifier certaines questions de droits soulevées par la décision de la Cour d’appel.

Selon le mémoire des demandeurs représentés par la firme Juriste Powers, le ministre de l’Éducation RJ Simpson a autorisé l’admission inconditionnelle de ces enfants à l’école francophone le 20 octobre.

Leur admission ne rend pas l’appel théorique puisque les questions de droit d’importance qu’a tranché la Cour d’appel vont bien au-delà des enfants dont l’admission a été refusée, et même au-delà de la question de l’admission d’enfants de parents non-titulaires de droit en vertu de l’article 23 , indiquent les procureurs.

Vous vous sentez perdu? N’ayez crainte, voici une frise chronologique pour vous y retrouver dans ce dossier complexe.

Des questions liées à l’article 23 de la Charte

Contrairement à la conclusion du juge de première instance, deux des trois juges de la Cour d’appel ont stipulé que la ministre de l’Éducation n’avait pas à prendre en considération dans sa décision les valeurs de l’article 23, qui doit assurer la vitalité des communautés anglophones ou francophones qui sont en millieu minoritaires au Canada.

La Cour d’appel a entre autres indiqué que ces valeurs n’avaient pas leur place dans ce débat précis puisqu’il était question d’enfants non-ayant droits qui ne sont donc pas protégés par l’article.

L’article 23 garantit le droit à l’instruction dans la langue de la minorité en tant qu’outil pour combattre l’assimilation, selon les tribunaux du pays. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Selon les procureurs de la CSFTNO, la Cour d’appel en vient ainsi à faire une distinction entre les autres articles de la Charte qui doivent toujours être pris en compte et les droits linguistiques protégés par l’article 23.

Cette approche repose sur la prémisse erronée et dommageable pour les communautés linguistiques que les droits linguistiques sont moins essentiels, moins universels et confèrent une protection moindre à leurs titulaires que celle conférée par les autres droits de la Charte, indique le mémoire déposé devant la Cour suprême.

Le droit d’être compris en français devant les tribunaux

Comme la cour d’appel n’avait pas réussi à trouver trois juges bilingues ou francophones disponibles, l’audience de du 31 mai a dû se faire à l’aide d’interprètes.

L’avocat de la commission scolaire a plaidé en français, alors que celui du gouvernement a plaidé en anglais, le tout étant interprété en simultané.

La CSFTNO, des parents et le ministère de l’Éducation ont défendus leurs positions devant la Cour d'appel à Yellowknife le 31 mai 2021. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Or, la CSFTNOCommission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest estime que cette situation a bafoué son droit protégé par la Loi sur les langues officielles du territoire d’employer le français devant les tribunaux. Un droit qu’elle dit aussi protégé par la Charte canadienne des droits et libertés.

Les procureurs critiquent notamment la qualité de l’interprétation simultanée du français vers l’anglais lors de l’audience qui aurait contribué à placer la commission scolaire et son avocat dans une situation désavantagée.

Le droit [d’employer] le français dans les affaires judiciaires ne peut signifier autre chose que le droit d’être compris par ce tribunal dans cette langue, indiquent les demandeurs. L’intervention de cette Cour [la Cour suprême du Canada] afin de confirmer que c’est le cas est nécessaire depuis longtemps.

La Cour suprême pourrait mettre quelques mois pour annoncer si elle entendra ou non l'appel.