Meta, la maison-mère de Facebook, a annoncé lundi avoir détecté et éliminé un millier de comptes Facebook et Instagram gérés par une « usine à trolls » du gouvernement du Nicaragua pour manipuler le débat public à une semaine de l'élection présidentielle dans ce pays.

C'était réellement une opération du gouvernement [nicaraguayen]. L'usine à trolls était constituée par plusieurs groupes qui étaient administrés par de multiples entités gouvernementales , a déclaré à l'AFP le responsable mondial de la sécurité de Meta contre les opérations d'influence, Ben Nimmo.

L'usine à trolls fonctionnait depuis avril 2018, au moment où la répression de manifestations qui réclamaient la démission du président Daniel Ortega a fait au moins 300 morts.

Au total, 937 comptes Facebook, 363 comptes Instagram, 140 pages Facebook et 24 groupes du réseau social ont été supprimés en octobre.

Ces comptes étaient gérés par le gouvernement nicaraguayen ou par le parti au pouvoir depuis 2007, le Front sandiniste de libération nationale (FSLN, ex-guérilla marxiste).

Le président Daniel Ortega brigue dimanche un quatrième mandat consécutif. De nombreuses figures de l’opposition, dont des adversaires à l’élection, ont été arrêtées, assignées à résidence ou emprisonnées.

Des trolls salariés qui font du 9 à 5

Selon M. Nimmo, l' usine à trolls était essentiellement gérée par des êtres humains, pour la plupart des membres du personnel de l'Institut nicaraguayen des Postes et télécommunications qui travaillaient depuis les locaux du siège de l'entreprise publique à Managua.

Les locaux de la Cour Suprême et de l'Institut de sécurité sociale ont également été utilisés pour ces opérations.

[Tous] ces groupes étaient connectés techniquement à l'opération principale, ce n'étaient donc pas des efforts séparés, c'étaient des ramifications du réseau principal , a-t-il indiqué.

L'usine à trolls a créé ou inventé de prétendus moyens de communication sur des sites comme Blogspot et WordPress, et les diffusait via des comptes Twitter, YouTube, Telegram et TikTok, ainsi que Facebook et Instagram , selon le responsable de Meta.

Le but était d'inonder les conversations en ligne au Nicaragua avec des messages favorables au gouvernement et contre l'opposition , a précisé M. Nimmo.

Nous éliminons ces réseaux au vu de leur comportement sur notre plateforme, non en fonction de ceux qui agissent sous couvert de ces réseaux ou du contenu publié. Nous nous basons sur le comportement et l'usage de faux comptes , a-t-il souligné.

L' usine à trolls du gouvernement nicaraguayen fonctionnait du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, en respectant une pause lunch. Sa production baissait notablement durant les fins de semaine.