Huit autres aéroports régionaux pourront accueillir des vols internationaux

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a déclaré mardi en conférence de presse que les aéroports de huit villes de taille moyenne pourront rouvrir leurs pistes aux vols internationaux à compter du 30 novembre.

Il s'agit des aéroports de Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador), Hamilton, Waterloo, Regina, Saskatoon, Kelowna, Abbotsford et Victoria.

Le ministre Alghabra a expliqué mardi que des taux de vaccination plus élevés ont permis à Ottawa d'ouvrir ces aéroports aux vols en provenance de l'étranger. Il a indiqué que d'autres aéroports pourraient bénéficier des mêmes assouplissements, en fonction de la demande, de leur capacité opérationnelle, de la situation épidémiologique au Canada et des recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada .

L'industrie du transport aérien faisait pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il autorise un plus grand nombre d'aéroports à accueillir des vols internationaux, à l'approche de l'hiver et des voyages dans le Sud.

À l'hiver 2020, lorsqu'Ottawa a imposé la restriction pour la première fois afin de décourager les voyages non essentiels et concentrer l'emplacement des hôtels de quarantaine , quatre aéroports seulement pouvaient accueillir les vols internationaux : Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.

Actuellement, dix aéroports peuvent accueillir ces vols, dont ceux de Québec, d'Ottawa et d'Halifax.