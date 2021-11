La contestation de Shelly Glover est officiellement déposée devant la cour

Je suis la première ministre, ce n’est pas elle , a lancé Shelly Glover, lorsque CBCCanadian Broadcasting Corporation l’a contactée mardi après-midi.

Samedi, le président du Parti progressiste-conservateur, Tom Wiebe, a annoncé que Mme Stefanson avait remporté la chefferie par une majorité de 363 voix.

Heather Stefanson a reçu 8405 voix contre 8042 pour Shelly Glover, a annoncé M. Wiebe au Victoria Inn de Winnipeg. Les membres du parti avaient voté par bulletins de vote postaux.

La requête déposée à la Cour du Banc de la Reine par l'avocat de Mme Glover, David Hill, affirme que l’élection a été ponctuée d’irrégularités substantielles dans l’élection, susceptibles d’avoir influencé le résultat .

Dans une déclaration sous serment, Shelly Glover considère le décompte des voix comme l’une de ces irrégularités.

Elle affirme qu’à 12 h 27 le samedi, le PCParti progressiste-conservateur du Manitoba a fourni à sa campagne une feuille de calcul indiquant que le parti avait dénombré 16 045 votes samedi.

Quand Tom Wiebe a annoncé les résultats à 17 h, il a déclaré que 82 bulletins avaient été annulés, que 17 étaient contestés et que Mme Glover avait reçu 8042 voix.

Instantanément, étant donné le nombre de voix que j’avais reçues, j’ai cru que j’avais gagné l’élection , affirme-t-elle dans sa déclaration sous serment.

Cependant, M. Wiebe a ajouté que Mme Stefanson avait obtenu 8405 voix, ce qui m'a amené à conclure qu'un total de 16 546 bulletins avaient été comptés, plutôt que les 16 045 mentionnés dans la feuille de calcul remise à mon équipe.

Dans une deuxième déclaration sous serment, un scrutateur pour l'équipe de Shelly Glover, Kevin Cook, affirme que les scrutateurs des deux camps ont déterminé dans la salle de dépouillement que Mme Glover avait une avance de 500 voix et qu'il était clair qu'elle avait remporté l'élection .

L’ancien policier de Winnipeg raconte avoir ensuite observé des hommes, supervisés par M. Wiebe, retirer des boîtes de bulletins de vote comptabilisés de la salle, sans explication.

Selon le témoignage de Kevin Cook, aucun des scrutateurs qui travaillaient pour la campagne de Shelly Glover n’a eu la permission de quitter la salle de bal, dans laquelle les votes étaient comptés, pour pouvoir observer ce qu'il advenait de ces urnes non scellées. On leur a dit que le résultat final serait connu plus tard durant la journée de samedi.

CBCCanadian Broadcasting Corporation a demandé au Parti progressiste-conservateur de commenter ces allégations.

La semaine dernière, Shelly Glover avait également fait part de ses préoccupations concernant 1200 bulletins qui n’avaient pas pu être remis à temps aux membres. Ces bulletins ne sont pas mentionnés dans la plainte déposée mardi.

La campagne d’Heather Stefanson avait aussi déclaré, mercredi dernier, qu’au moins 1200 des 25 000 militants n’avaient pas reçu de bulletin de vote.

Le président du comité de sélection de la nouvelle direction du parti, George Orle, a estimé que ces préoccupations n’étaient pas légitimes. Le parti a aussi indiqué, plus tard dans la semaine, que ces problèmes étaient réglés.

Shelly Glover demande à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba de déclarer les résultats invalides et d’ordonner la tenue de nouvelles élections.

La nouvelle première ministre Heather Stefanson est assermentée mardi après-midi.