COVID-19 : un seul nouveau cas en Outaouais, 5 dans l’est ontarien et un mort à Ottawa

Depuis le début de la pandémie, 30 903 Ottaviens ont contracté le virus et 604 en sont décédés.

Selon Santé publique Ottawa (SPO), 11 personnes sont actuellement hospitalisées et l’une d’elles se trouve aux soins intensifs. Ottawa compte 188 cas actifs de COVID-19, soit neuf de moins que la veille.

Toujours selon les autorités de santé publique, une personne qui n’est pas adéquatement vaccinée a neuf fois plus de risques de contracter le coronavirus qu’une personne ayant reçu ses deux doses.

Sur l’ensemble du territoire de la ville, 17 éclosions ont été répertoriées, c’est trois de plus que lundi. Dix d’entre elles ont été répertoriées dans des écoles élémentaires, deux dans des garderies et deux à l'Hôpital Civic. Les trois autres éclosions proviennent d’une école secondaire, d’un restaurant et d’un refuge pour sans-abris.

Cinq cas dans l'est de l'Ontario

Dans l'est ontarien, cinq nouveaux cas viennent s'ajouter au bilan. Depuis le début de la pandémie, 5830 personnes infectées ont été répertoriées par le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO).

Le bilan des morts affiche toujours 127 décès et trois éclosions sont en cours.

Il y a actuellement 55 cas actifs sur l'ensemble du territoire, selon le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , et 12 personnes sont hospitalisées, dont deux se trouvent aux soins intensifs.

En Ontario, le nombre de nouvelles infections redescend sous la barre des 400, mais la moyenne des cas est à la hausse. La province enregistre 331 cas et sept décès supplémentaires.

Plus faible hausse depuis le 10 août en Outaouais

L'Outaouais enregistre pour sa part sa plus faible augmentation de cas de COVID-19 depuis le 10 août, avec un seul nouveau cas rapporté mardi.

De plus, aucun décès supplémentaire n’a été constaté. Le bilan des morts affiche toujours 223 personnes.

En Outaouais, 14 262 personnes ont attrapé la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Dans l'ensemble de la province, 490 nouveaux cas de COVID-19 et six nouveaux décès liés à la maladie ont été déclarés, mardi. Au total, 22 nouveaux patients ont été admis à l’hôpital en raison du coronavirus. Parmi celles-ci, 16 n’étaient pas adéquatement vaccinées.