Selon une source haut placée au sein du Parti progressiste-conservateur, le gouvernement va présenter un mini-budget qui séduira grandement les travailleurs, un électorat traditionnellement plus favorable au NPDNouveau Parti démocratique , mais qui reste volatile en Ontario.

Les sondages internes du PPCParti progressiste-conservateur , dit cette source, indiquent que la moitié des travailleurs syndiqués de l’Ontario ont voté pour Doug Ford en 2018, bien qu’il se soit fait élire avec des promesses largement propatronales, dont celle d'annuler la hausse du salaire minimum.

Afin d’élargir cette base en 2022, le parti adapte sa stratégie. D'ailleurs, le gouvernement Ford a déjà annoncé en grande pompe un élément phare du mini-budget, en faisant volte-face pour annoncer une hausse du salaire minimum à 15 $ l'heure, à la surprise générale.

Comme Boris Johnson l'a fait au Royaume-Uni (et comme Erin O'Toole a échoué à le faire durant la campagne fédérale), Doug Ford veut devenir le parti préféré de la classe ouvrière. Il y a beaucoup plus d'électeurs qui sont des travailleurs que des propriétaires d'entreprise , fait valoir la source.

À l'instar de François Legault, Doug Ford se veut anti-woke et contre l’élite urbaine, qu’il souhaite associer avec le NPDNouveau Parti démocratique . Depuis début octobre, son parti dépose des projets de loi pour venir jouer dans les plates-bandes néo-démocrates. Il croit pouvoir ravir plusieurs sièges orange à l’extérieur des grands centres urbains, comme Essex et Timmins.

Une stratégie qui semble porter fruit. Même le président d’Unifor, Jerry Dias, qui a déjà envoyé paître Doug Ford d’un tonitruant F*** you en 2018, n’avait que des bons mots pour le premier ministre mardi, lors de l'annonce sur le salaire minimum.

C'est le premier gouvernement qui nous écoute , a dit M. Dias, qui, soulignons-le, était à la tête du syndicat lorsque les libéraux de Kathleen Wynne et de Dalton McGuinty dirigeaient la province.

Doug Ford a signé une carte de remerciement pour les travailleurs de la santé lors d'une tournée récente dans la région de Windsor-Essex, où son parti espère faire des gains en juin. Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

En août, l'Ontario prévoyait déjà un déficit légèrement moins élevé que prévu : 32,4 milliards de dollars au lieu des 33,1 milliards annoncés dans le budget de mars, en raison notamment des transferts fédéraux pour la COVID-19.

Le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, a déjà fait savoir que la gestion de la COVID-19 et les investissements en santé seront des éléments importants du mini-budget, mais a aussi précisé que le document mettra surtout l’accent sur la relance de l’économie.

L’après-pandémie ne sera pas alimentée par des réductions de dépenses ou des hausses d'impôts , expliquait le ministre Bethlenfalvy en octobre. Le gouvernement devrait donner plus de détails aujourd'hui sur ses grands projets de construction d’autoroutes et d’infrastructures, comme le transport en commun et l’accès à la bande passante.

Les libéraux ontariens, qui forment la deuxième opposition, espèrent un engagement ferme sur les garderies. L'énoncé économique est la dernière chance pour Doug Ford de montrer aux parents qu'il prend au sérieux le besoin urgent de rendre les services de garde abordables [en Ontario ], a dit le chef Steven Del Duca, mercredi. Huit provinces et territoires ont déjà signé des ententes, mais Doug Ford traîne les pieds et cela coûte des milliers de dollars aux parents .

Des métros et des routes

En période de questions et dans leurs publicités préélectorales, Doug Ford et son équipe répètent sans cesse deux slogans. Ils se targuent d’appartenir au seul parti qui dit oui , qui est prêt à bâtir , et attaquent au passage la cheffe néo-démocrate pour son opposition au développement immobilier et pour son aversion à des projets d’autoroutes dénoncés par les environnementalistes : la 413 et la voie de contournement de Bradford.

Une capture d'écran d'une publicité du parti de Doug Ford diffusée depuis le mois d'octobre en ligne et à la télévision, qui promet d'appuyer les travailleurs. Photo : Parti progressiste-conservateur de l'Ontario

Les conservateurs accusent aussi Andrea Horwath de vouloir hausser les impôts. À ce sujet, le premier ministre Ford tarde à réaliser une promesse de 2018 : une réduction d’impôts pour la classe moyenne. Si l’on en croit le Bureau de la responsabilité financière (BRF), cette réduction pourrait être comprise dans l’énoncé économique ou dans le budget de 2022, juste à temps pour l’élection.

Dans un rapport publié au printemps, le BRFBureau de la responsabilité financière , qui a correctement prédit des réductions de dépenses en 2019  (Nouvelle fenêtre) , note que les prévisions de revenus actuelles sont inférieures aux perspectives économiques du gouvernement : ces manques à gagner pourraient être expliqués par des baisses d’impôt . Questionné sur le sujet en point de presse plus tôt cette semaine, Peter Bethlenfalvy a esquissé un sourire : Vous verrez jeudi .

Plus que tout, le gouvernement Ford veut faire oublier ses erreurs pandémiques. Sa gestion extrêmement prudente de la 4e vague et ses volte-face, notamment sur le passeport vaccinal, montrent qu’il se préoccupe plus que jamais de l’opinion publique. Il cherche à séduire en moussant ad nauseam ses projets de loi sur les droits des travailleurs et les soins de longue durée.

L’énoncé économique va lui permettre de mettre le pied sur l’accélérateur électoral et signaler aux Ontariens qu’il est prêt à tourner la page. Il y a peu de chances qu’il contienne de mauvaises nouvelles.