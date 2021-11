Le Cirque du Soleil de retour à Trois-Rivières en 2022 après une pause forcée

Le spectacle devait initialement être présenté à l’été 2020, mais la situation ne l’a pas permis, tout comme en 2021.

Mardi, la Corporation des Événements de Trois-Rivières a confirmé que le sixième volet de cette série, qui se veut célébration des icônes féminines de la chanson québécoise , tiendra l’affiche du 20 juillet au 20 août 2022.

En 2019, notre spectacle Joyeux Calvaire a été accueilli de manière magistrale. […] Année après année, à travers notre Série hommage, nous avons créé un rendez-vous estival rassembleur et exclusif à Trois-Rivières, et nous sommes impatients de pouvoir présenter cette sixième édition au public l’été prochain , a indiqué Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, par voie de communiqué.

Hommage aux grandes voix féminines

Ce sixième opus de la série met l’accent sur 90 ans de chansons des plus grandes chanteuses du Québec. Pour ce faire, quatre chanteuses partageront la scène avec les acrobates et les danseurs.

Le spectacle célèbre l’héritage vivant et le legs vibrant de nos chanteuses, porté par un souffle acrobatique et chorégraphique rythmé. Dans une scénographie inspirée de la force de la nature où le bucolique côtoie l’épuré, une jeune reine guidant son peuple chemine de tableau en tableau, le regard tourné vers l’avenir , a-t-on précisé.

C’est à nouveau Jean-Phi Goncalves qui œuvrera comme directeur musical et qui aura la responsabilité d’effectuer les arrangements. La mise en scène a été confiée à la danseuse, chorégraphe et metteuse en scène Lydia Bouchard.

Avec Vive nos divas, nous voulons mettre de l’avant le talent féminin québécois d’hier et d’aujourd’hui , a souligné la productrice exécutive et chef de la création du Cirque, Marie-Josée Adam. Le choix de Lydia Bouchard en qualité de metteuse en scène et directrice chorégraphique s’est imposé naturellement. Au-delà de sa vision artistique moderne et inspirée, elle offre un regard créatif nouveau sur la Série hommage en mêlant son amour de la danse et sa connaissance des arts du cirque.

Les billets sont en vente sur le site internet de l’Amphithéâtre Cogeco. L’an dernier, la Corporation avait assuré que tous les billets déjà achetés allaient être honorés en 2022.