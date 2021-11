Le manque de concurrence en transport aérien coûte cher à Québec selon l’IREC

Les Québécois achètent en moyenne deux fois moins de billets d’avion interrégionaux que la moyenne canadienne d’après les données présentées dans cette étude.

L’ IRECInstitut de recherche en économie contemporaine met en cause le prix exorbitant des billets d’avion des compagnies aériennes régionales, qui seraient en moyenne 180 % plus chers au Québec qu’en Ontario.

Ces prix qui n’encouragent pas l’utilisation de l’avion chez les Québécois.

Le manque de compétition et le monopole exercés par certaines entreprises figurent parmi les causes principales des prix élevés des billets, toujours selon l'étude de l' IRECInstitut de recherche en économie contemporaine .

Les auteurs de l'étude de l'IREC recommandent l'arrivée de nouveaux joueurs dans le transport aérien régional. (Archives) Photo : Vidéo de promotion de TREQ

Les auteurs recommandent la venue de nouveaux joueurs dans l’industrie.

Ils citent l’exemple de la coopérative de Transport régional du Québec (TREQ), qui n’a pas les mêmes objectifs de rentabilité qu’une entreprise traditionnelle et qui compte offrir des tarifs abordables pour ses dessertes régionales.

C'est à l'opposé de ce que fait une entreprise commerciale visant le profit qui, elle, va [...] chercher à tirer le maximum de surplus de la vente de chaque billet. Une citation de :Robert Laplante, directeur général de l'IREC

Le directeur général de l’ IRECInstitut de recherche en économie contemporaine , Robert Laplante, estime que le gouvernement doit améliorer la desserte régionale en soutenant les nouveaux joueurs.

Le projet de la TREQCoopérative de Transport régional du Québec doit être étudié par le gouvernement du Québec, selon M. Laplante.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, s'appuie sur les recommandations de l'étude pour demander l'appui du gouvernement au projet de coopérative de Transport aérien régional du Québec (TREQ). (Archives) Photo : Radio-Canada

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, s’appuie sur les résultats de cette étude pour convaincre Québec de soutenir financièrement le projet de la TREQCoopérative de Transport régional du Québec . Il se dit déçu de l’attitude de Québec dans ce dossier.

En réalité, on est plus restés sur notre appétit qu'autre chose. On est toujours en [finalisation], quand je parle aux gens de la TREQcoopérative de Transport régional du Québec , de compléter le financement. J'ai confiance que ça va se faire, soit dit en passant. Et moi, je pense que la TREQcoopérative de Transport régional du Québec fait partie de la solution , affirme M. Porlier.

Une coopérative qui nous annonce d'emblée qu'elle va débarquer avec de plus gros avions, de meilleurs prix, personne ne peut se fermer les yeux là-dessus. Une citation de :Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Au cabinet du ministre des Transports, François Bonnardel, on refuse de commenter ce dossier pour l’instant.

Par ailleurs, le lancement des activités de la coopérative se déroulerait bien, même si Québec tarde à confirmer son soutien.

Plus de 15 000 cartes de membres ont été vendues.

La coopérative de TREQ souhaite désormais que les grandes entreprises nord-côtières recourent à ses services pour le déplacement de leurs travailleurs. (Archives) Photo : Reuters / Mohamed Azakir

La coopérative cherche maintenant, un engagement des grandes industries de la région, notamment des minières de la Côte-Nord pour le transport de leurs employés.

Ça avance bien. Les choses roulent bien, le financement est là. Encore une fois, je mentionne que l’étape où on est rendue, c’est l’engagement de nos industries et entreprises. On veut savoir que les grands de la Côte-Nord sont derrière nous et soutiennent le projet , soutient la vice-présidente du conseil d'administration de la TREQCoopérative de Transport régional du Québec , Mirka Boudreau.

Aucune date officielle n'a été fixée pour les premiers vols. La coopérative dit attendre cet engagement des entreprises pour aller de l’avant.

La TREQ a reçu un montant de 3,5 millions de dollars en prêt de la part du gouvernement fédéral pour couvrir des coûts liés à sa commercialisation.

Pas la seule avenue possible

Quant à lui, le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé Daniel Côté ne s'offusque pas du refus de Québec de soutenir le projet de la TREQCoopérative de Transport régional du Québec .

Selon lui, le projet de coopérative est l'une des solutions possibles pour relancer le transport aérien interrégional et assurer des dessertes aériennes régulières dans l'ensemble de l'Est-du-Québec.

Le président de l'Union des Municipalités du Québec, Daniel Côté, soutient que le projet de la coopérative de TREQ n'est pas le seul à être envisageable pour relancer le transport aérien régional. (Archives) Photo : Twitter/@DanielCoteGaspe

Selon lui, l' UMQUnion des municipalités du Québec croit plutôt en la mise en place par le gouvernement d'un système de régie du marché, à l'image des autocars Orléans Express exploités par l'entreprise Keolis.

On n'a jamais voulu mettre l'accent sur un projet en particulier. Nous, ce qu'on a toujours soutenu, c'est qu'il fallait changer le modèle de transport aérien régional. Une citation de :Daniel Côté, président de l'UMQ

TREQ était une possibilité de modèle qui pouvait changer la donne en transport régional. Il y a d'autres possibilités qu'on a mis de l'avant également dont celle de régir les marchés, c'est-à-dire de s'assurer que les transporteurs en place offrent un prix qui a du sens , poursuit Daniel Côté.

Avec des informations de Félix Lebel, de Bruno Lelièvre et de Pierre Chapdelaine de Montvalon